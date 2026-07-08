Con il record Gonçalo Ramos e l’arrivo di Mario Gila, Gerry Cardinale si è preso il Milan come mai prima di quest’estate. Non saranno gli unici rinforzi in arrivo, a soddisfare le richieste di Ruben Amorim. I primi nomi sulla playlist studiata con l’accordo del neo allenatore sono quelli di Kerim Alajbegović (ora al Bayer Leverkusen e reduce da un ottimo Mondiale) e Konstantinos Karetsas del Genk, che è valutato dal club già 60 milioni. Non male, decisamente. La cessione di un top player è contemplato, gli indizi portano a una direzione che porta il nome e cognome di Rafa Leao. Ma sarà abbastanza per l’ambizioso (davvero) progetto che la nuova dirigenza e lo staff tecnico e sportivo stanno pianificando?
Cardinale si prende il Milan: al via il mercato
Come emerge dai due giocatori prediletti al momento, l’obiettivo di Amorim, e Cardinale, è di rinforzare le fasce con giocatori anche duttili, versatili e capaci di saltare l’uomo, un trequartista che riesca a spostarsi e a dimostrarsi concreto, pragmatico. Amorim ha bisogno anche di un nuovo terzino di spinta dato che Estupinian è sul mercato e partirà. C’è Gila, certo. Non sarà l’unico innesto in difesa.
Non solo Gila: obiettivo Goncalo Inacio
Il preferito di Amorim resta Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona che l’allenatore riabbraccerebbe molto volentieri: il costo sarebbe di almeno 40 milioni. Oltre a Rafa Leao, altre cessioni saranno inevitabili per simili obiettivi: Fofana, Loftus-Cheek ad esempio. Ismael Bennacer, non riscattato dalla Dinamo Zagabriaè di ritorno alla base pronto a raggiungere l’Arabia. Discorso differente, in questa fase, riguarda Rabiot impegnato con la Francia nel Mondiale americano. Rimarrà, salvo sorprese.