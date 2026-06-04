Milan, Leao aspetta l'Arsenal, ma Galatasaray e Fenerbahce non mollano. E i tifosi insultano Ibra

Il portoghese non ha ancora offerte concrete, i Gunners sono interessati ma aspetteranno il Mondiale per decidere. Lo svedese preso di mira per un post su X

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

L’ha detto a chiare lettere: io vado via. L’avventura di Rafa Leao al Milan è terminata, ora si apre un nuovo capitolo. Resta però l’enorme punto interrogativo su quale sarà il futuro del giocatore, visto che non risultano per ora squadre pronte a ingaggiarlo.

Milan, Leao ha detto addio

Il Mondiale in questo senso potrebbe rappresentare una vetrina importante, per un giocatore che non ha mai legato con Allegri a causa di un impiego quasi sempre da prima o seconda punta. Ma il feeling si era rotto da tempo, non soltanto con il tecnico: tante volte il pubblico di San Siro ha fischiato il portoghese, le cui prestazioni quest’anno non sono state certo esaltanti, al netto dei pur invalidanti problemi muscolari.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leao, futuro da scrivere

Ma il futuro è tutto da scrivere: il suo entourage non ha fatto pervenire in via Aldo Rossi proposte concrete e al momento si parla solo di ipotesi e suggestioni di mercato. La più importante è quella che riguarda l’Arsenal: i vice campioni d’Europa sono alla ricerca di un esterno d’attacco per la fascia sinistra. Il primo obiettivo era Anthony Gordon, ma i Gunners sono stati beffati dal Barcellona.

Leao, sogno Premier

Il contratto di Leao scade nel 2028, e il Milan lo valuta circa 50 milioni: prezzo non impossibile per la Premier, ma i neo campioni d’Inghilterra probabilmente si prenderanno del tempo per valutare attentamente il giocatore durante i Mondiali.

Arabia e Turchia sullo sfondo

Il tutto sempre che non arrivi qualche offerta folle dall’Arabia o dalla Turchia, dove le solite Galatasaray e Fenerbahce sarebbero pronte a scatenare l’ennesimo derby, questa volta sul mercato. Inutile dire che Leao preferirebbe l’avventura in Premier, ma ad oggi offerte concrete non sono arrivate.

Ibra, insulti dai tifosi del Milan

Intanto, la popolarità di Zlatan Ibrahimovic tra i tifosi del Milan continua a scendere. L’ultimo post pubblicato su X dallo svedese infatti ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri. Protagonista di una campagna social di un noto marchio d’abbigliamento sportivo come altri giocatori (Mbappé, Cristiano Ronaldo e Vinicius jr), lo svedese è stato letteralmente riempito di insulti dai tifosi rossoneri che lo vogliono fuori dal progetto Milan. Foto in versione pagliaccio o maiale, insulti vari e sfottò da parte anche degli interisti, hastag come #IbrahimovicOut o #Fuera.