Milan, Leao aspetta l'Arsenal, ma Galatasaray e Fenerbahce non mollano. E i tifosi insultano Ibra

L’ha detto a chiare lettere: io vado via. L’avventura di Rafa Leao al Milan è terminata, ora si apre un nuovo capitolo. Resta però l’enorme punto interrogativo su quale sarà il futuro del giocatore, visto che non risultano per ora squadre pronte a ingaggiarlo.
- Milan, Leao ha detto addio
- Leao, futuro da scrivere
- Leao, sogno Premier
- Arabia e Turchia sullo sfondo
- Ibra, insulti dai tifosi del Milan
Milan, Leao ha detto addio
Il Mondiale in questo senso potrebbe rappresentare una vetrina importante, per un giocatore che non ha mai legato con Allegri a causa di un impiego quasi sempre da prima o seconda punta. Ma il feeling si era rotto da tempo, non soltanto con il tecnico: tante volte il pubblico di San Siro ha fischiato il portoghese, le cui prestazioni quest’anno non sono state certo esaltanti, al netto dei pur invalidanti problemi muscolari.
Leao, futuro da scrivere
Ma il futuro è tutto da scrivere: il suo entourage non ha fatto pervenire in via Aldo Rossi proposte concrete e al momento si parla solo di ipotesi e suggestioni di mercato. La più importante è quella che riguarda l’Arsenal: i vice campioni d’Europa sono alla ricerca di un esterno d’attacco per la fascia sinistra. Il primo obiettivo era Anthony Gordon, ma i Gunners sono stati beffati dal Barcellona.
Leao, sogno Premier
Il contratto di Leao scade nel 2028, e il Milan lo valuta circa 50 milioni: prezzo non impossibile per la Premier, ma i neo campioni d’Inghilterra probabilmente si prenderanno del tempo per valutare attentamente il giocatore durante i Mondiali.
Arabia e Turchia sullo sfondo
Il tutto sempre che non arrivi qualche offerta folle dall’Arabia o dalla Turchia, dove le solite Galatasaray e Fenerbahce sarebbero pronte a scatenare l’ennesimo derby, questa volta sul mercato. Inutile dire che Leao preferirebbe l’avventura in Premier, ma ad oggi offerte concrete non sono arrivate.
Ibra, insulti dai tifosi del Milan
Intanto, la popolarità di Zlatan Ibrahimovic tra i tifosi del Milan continua a scendere. L’ultimo post pubblicato su X dallo svedese infatti ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri. Protagonista di una campagna social di un noto marchio d’abbigliamento sportivo come altri giocatori (Mbappé, Cristiano Ronaldo e Vinicius jr), lo svedese è stato letteralmente riempito di insulti dai tifosi rossoneri che lo vogliono fuori dal progetto Milan. Foto in versione pagliaccio o maiale, insulti vari e sfottò da parte anche degli interisti, hastag come #IbrahimovicOut o #Fuera.