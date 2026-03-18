Milan, Capello attacca ancora Leao: la pace con Pulisic non basta, paragone al veleno con Haaland

L’opinionista cita il portoghese per descrivere l’atteggiamento rinunciatario del centravanti del City col Real. Intanto a Milanello Rafa ha chiesto scusa ai compagni per la lite con l’americano

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rafa Leao torna nel mirino di Fabio Capello, che nel post partita di Manchester City-Real Madrid ha proposto un paragone al veleno tra l’attaccante del Milan e Erling Haaland. Intanto nella giornata di ieri il portoghese aveva chiesto scusa a Christian Pulisic e ai compagni di squadra per la lite dopo la sconfitta con la Lazio.

Milan, nuove critiche a Leao

Quando il Milan non fa risultato le prestazioni e gli atteggiamenti di Rafa Leao finiscono costantemente sotto i riflettori. È accaduto anche dopo il k.o. contro la Lazio, anche perché il portoghese, da parte sua, ha fornito un bel po’ di carburante alla macchina delle critiche nei suoi confronti con la scenata al momento del cambio e, soprattutto, con la lite scatenata nello spogliatoio dell’Olimpico con Christian Pulisic. Lite per la quale ieri a Milanello Leao ha chiesto scusa.

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Le scuse a Pulisic e al Milan

In sala video Massimiliano Allegri ha mostrato alla squadra gli errori commessi contro la Lazio e, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe evidenziato in particolare lo scarso numero di combinazioni tra i due attaccanti. Leao ha avuto così la possibilità di rivalutare a freddo gli episodi in campo e al termine della sessione ha parlato alla squadra, chiedendo scusa per il suo atteggiamento, prima di stringere la mano a Pulisic. Un modo per gettarsi alle spalle la lite con l’americano e provare a ricompattare l’ambiente in vista della prossima gara col Torino.

Capello e il paragone con Haaland

Durante la prossima gara a San Siro potremo capire se il Milan è tornato davvero unito, intanto in serata il processo a Leao è continuato in tv. A puntare ancora una volta l’indice contro il portoghese è stato Fabio Capello, che commentando la sconfitta in Champions League del Manchester City col Real Madrid su Sky Sport ha tirato in ballo l’attaccante del Milan con un paragone velenoso con Erling Haaland. “Non si arrabbia se non gli arriva la palla – dice l’ex allenatore parlando del centravanti norvegese – Ha un po’ l’atteggiamento di Leao. È poco interessato alla partita, non sembra voglioso di fare gol. Se gli arriva la palla bene, altrimenti non va a cercarla”.

La difesa di Costacurta

Per Capello, dunque, la svogliatezza di Leao è l’elemento di paragone migliore per descrivere l’insolito atteggiamento in campo di Haaland. Un attacco, quello dell’ex allenatore, che però viene respinto dall’altro opinionista di Sky Sport, Billy Costacurta. “Leao però si è scaldato eccome per non aver ricevuto due passaggi”, ricorda l’ex difensore al tecnico, prima di infliggere però anch’egli un colpo al portoghese: “Penso che la prova di Leao con la Lazio sia stata peggiore”. Insomma il processo a Leao va avanti, anche quando in campo sono andati City e Real.