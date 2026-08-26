Il portoghese è tra i candidati al premio dell’Aic nonostante il Milan voglia cederlo: il ritorno in gruppo mette Amorim davanti a un bivio. Il piano alla Osimhen del Galatasaray

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Mentre il Milan spera di riuscire a cedere Rafa Leao prima della chiusura del mercato, spunta la candidatura a sorpresa del portoghese ad attaccante dell’anno. Mercoledì 2 settembre, infatti, il numero 10 rossonero potrà ambire al prestigioso riconoscimento in occasione dell’edizione 2026 del Gran Galà del Calcio Aic, in programma al Teatro alla Scala di Milano. Intanto l’ex Lille esulta sui social e Ruben Amorim si trova nella scomoda situazione di dover prendere una decisione. Al di là di come andrà a finire la vicenda – con il Galatasaray che sembra essere ormai l’unica pista concreta – resta una situazione paradossale per tutti, anche perché riguarda uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del Milan.

Leao, il Milan lo scarica ma può essere l’attaccante dell’anno: chi sfiderà

Leao ambisce al premio “Attaccante dell’anno” relativo al campionato di Serie A 2025-2026. La concorrenza è nutrita e, bisogna ammetterlo, le chance di riuscire a spuntarla sono davvero minime. Soltanto 9 i gol realizzati agli ordini di Massimiliano Allegri, oltre alla delusione finale per la mancata qualificazione in Champions League.

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La corsa al premio sembra soprattutto una sfida a due tra Lautaro Martinez, capitano e condottiero dell’Inter campione d’Italia nonché capocannoniere dello scorso torneo con 17 gol, e Donyell Malen, che dal suo arrivo a gennaio ha segnato 14 reti contribuendo al terzo posto finale della Roma e al ritorno dei giallorossi nell’Europa che conta. Nel gruppo dei candidati figurano anche Nico Paz del Como, l’interista Marcus Thuram e il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. Per il turco, una magra consolazione dopo l’infortunio che lo costringerà a restare fermo ai box per almeno tre mesi.

Rafa esulta sui social: il dilemma di Amorim

Ci sarà tempo fino alle 20:00 di martedì 1° settembre per definire il futuro di Leao. Nel frattempo, Rafa esulta sui social. No, il Gran Galà del Calcio non c’entra nulla. L’attaccante ha festeggiato il ritorno in gruppo dopo il problema muscolare che gli aveva fatto saltare la prima di campionato a Torino, mostrandosi sorridente in compagnia di Ramos, Chukwueze e Musah in una storia su Instagram. E, ora, la palla passa ad Amorim.

Il tecnico portoghese, che nel capoluogo piemontese si è goduto l’exploit del talentuoso Cisse, dovrà decidere se convocarlo o meno per l’anticipo contro il Venezia, in programma venerdì. Se Leao dovesse essere escluso, la rottura sarebbe definitiva. In caso contrario, potrebbero esserci ancora spiragli per ricucire il rapporto qualora la cessione non dovesse concretizzarsi entro la fine del mercato.

Cessione Leao: il piano alla Osimhen del Galatasaray

Jorge Mendes non ha perso le speranze di portare Leao all’Aston Villa, ma in questo momento l’unica squadra che punta con decisione sull’attaccante del Milan è il Galatasaray. La strategia del club di Istanbul ricalca quella già utilizzata per arrivare a Osimhen dal Napoli, preso prima inprestito e poi a titolo definitivo nella stagione successiva. L’obiettivo è aspettare le ultime ore di mercato, mettendo così alle strette club e giocatore.

Al momento non c’è ancora intesa sul prezzo del cartellino. Da quanto si apprende, però, i campioni di Turchia sono disposti a spingersi fino a 50 milioni di euro per andare incontro alle richieste del Milan. La proposta sarebbe da 35 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili, ai quali si aggiungerebbero altri 10 milioni legati all’eventuale approdo ai quarti di finale di Champions League.