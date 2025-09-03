Milan, Leao fissa la data del rientro, Allegri pronto a cambiare modulo: e Loftus-Cheek manda un messaggio ai tifosi

Iniziare il campionato senza il proprio miglior giocatore non è semplice per nessuno, e il Milan naturalmente non fa eccezione. Perché nonostante tutto Rafael Leao può considerarsi fuori di dubbio il giocatore più importante della rosa rossonera.
- Leao, la data del rientro
- Leao rientra, Allegri valuta le opzioni
- Milan, le alternative tattiche
- Loftus-Cheek esalta Allegri
Leao, la data del rientro
Il ko rimediato nella partita di Coppa Italia contro il Bari sembra essere finalmente alle spalle: l’esterno portoghese, fermo per un infortunio al polpaccio destro, sta completando il proprio percorso di recupero senza intoppi. Le sue condizioni sono in costante miglioramento, segno che il lavoro personalizzato svolto in questi giorni sta dando i risultati sperati. Secondo il programma stilato dallo staff medico, Leao dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo all’inizio della prossima settimana.
Leao rientra, Allegri valuta le opzioni
Il che significa che potrebbe tornare a disposizione di Allegri per la partita contro il Bologna di domenica 14 settembre, terza giornata di campionato. Il suo recupero sarà fondamentale per tutta la squadra, che ha mancato in velocità e rapidità. La domanda che i tifosi si pongono è una soltanto: come verrà impiegato Leao? Allegri starebbe infatti valutando diverse soluzioni per inserirlo nel suo sistema di gioco. Una delle opzioni prevede un 3-5-2 con Leao al fianco del neoacquisto Nkunku, lasciando fuori un centravanti di ruolo come Gimenez.
Milan, le alternative tattiche
Ma esiste anche l’alternativa di un inedito 3-4-2-1, con Leao e Pulisic alle spalle di Nkunku oppure con il portoghese impiegato addirittura come falso nueve. Ipotesi percorribile ma difficile, date le caratteristiche del giocatore che ha bisogno di campo da attaccare davanti a se. Non del tutto da escludere il modulo visto a Lecce, ossia un 5-4-1 con unica punta ed esterni pronti a stringere il campo lasciando spazi alle salite dei quinti di difesa.
Loftus-Cheek esalta Allegri
Nel frattempo, dal ritiro dell’Inghilterra, sono arrivate le parole di Loftus-Cheek, che ha trovato in Italia il contesto giusto per ritrovarsi. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, ha iniziato da titolare le prime due gare stagionali, segnando anche un gol importante nella trasferta di Lecce. “In squadra siamo tutti contenti dell’arrivo di Allegri, è un allenatore intelligente ed esigente e ci sta trasmettendo tutta la sua energia. Vogliamo tornare grandi sotto la sua guida. Giocare in Italia mi sta aiutando a conoscere il calcio e a crescere come giocatore, conoscere diversi tipi di calcio mi fa sentire più completo”.