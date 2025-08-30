Milan, Leao disobbedisce ad Allegri e Ibrahimovic: cosa ha combinato il portoghese

L'ala, che sta recuperando dall'infortunio al polpaccio e che dovrebbe rientrare dopo la sosta, si è auto-intervistato per festeggiare i tre punti

Una vittoria, la prima di questa stagione, val bene una sgridata. Rafa Leao non era a Lecce, dove il Milan ha vinto per 2-0 conquistando i primi tre punti in campionato dopo il ko interno con la Cremonese, ma ha tifato da casa ed ha festeggiato a modo suo, infrangendo i consigli di tecnico e dirigente.

Quando rientra Leao

Il portoghese è ancora ai box ed è alle prese col recupero dal problema al polpaccio rimediato in Coppa Italia col Bari ma ha comunque avuto modo di commentare la partita in un divertente streaming sul suo canale Twitch.

Il consiglio di Allegri

Leao, in una sorta di auto-intervista, si è fatto le domande da solo per poi rispondere: “Come mai ero sparito dalle live? Perché il mister e Ibra mi hanno detto ‘non andare troppo spesso in live…’. Ma oggi abbiamo vinto, quindi è un buon motivo per essere qui”.

L’attaccante continua a farsi domande e risposte: “Hai visto la partita? Certo, abbiamo vinto! I ragazzi hanno fatto un gran lavoro. Gran vittoria su un campo difficile, la squadra ha fatto un gran lavoro, ha giocato molto bene, sapevamo che era una partita difficile quindi dobbiamo continuare su questa strada per arrivare primi, là sopra”.

L’auto-intervista del portoghese

Il divertente botta e risposta con se stesso continua: “Tu eri fuori, come ti senti? Sto bene, lavoro per tornare presto in squadra per aiutarla con gol e assist. E come va con la musica? Non posso parlarne perché sono concentrato sul mio lavoro di calciatore”.

Infine l’ultima auto-domanda: “L’obiettivo di questa stagione, cosa pensi di questa squadra? Tutti, sia chi va in campo sia quelli in panchina stanno facendo un gran lavoro, l’allenatore è molto bravo“.