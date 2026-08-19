Jorge Mendes può favorire l’incredibile intreccio tra Milan e Manchester City per Leao, mentre i rossoneri incassano 14 milioni dalla cessione di Reijnders

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È corsa contro il tempo per cedere Rafa Leao. L’attaccante portoghese continua a respingere la corte del Galatasaray, mentre la pista Chelsea non trova conferme e la Roma ha scelto di puntare tutto sul talento di Rodrigo Mora. Il Milan ha fretta, ma oggi è anche il giorno dell’incontro con il super procuratore Jorge Mendes, arrivato in città dopo aver definito l’operazione Diego Moreira. E mentre da Manchester arrivano 14 milioni di euro, proprio con il City, grazie alla regia dell’agente di Cristiano Ronaldo, potrebbe prendere forma una clamorosa operazione destinata a portare un difensore di primo livello alla corte di Ruben Amorim.

Milan, Leao può ritrovare Donnarumma: l’idea di Mendes

Rafa Leao e Gigio Donnarumma hanno condiviso due stagioni in rossonero, prima dell’addio del portierone, orchestrato da Mino Raiola. La stagione 2021/2022 fu quella del controverso passaggio del numero uno al PSG a parametro zero, ma anche quella dell’ultimo scudetto conquistato dai rossoneri con Stefano Pioli in panchina. Ebbene, non sarà facile, ma – come rivelato da SportMediaset – Jorge Mendes, che al Milan ha già portato Gonçalo Ramos e Diego Moreira, lavora a un’operazione che coinvolge un calciatore portoghese del Manchester City. Lì davanti, va ricordato, Enzo Maresca ha abbondanza, ma una pedina come Leao potrebbe far comodo a una squadra che, oltre a Guardiola, ha perso calciatori importanti e di personalità. E che ha iniziato malissimo la stagione, perdendo 3-0 il Community Shield contro l’Arsenal. Insomma, Rafa potrebbe tornare a giocare con Donnarumma se Mendes riuscisse a compiere quello che sarebbe un vero capolavoro.

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Leao al Manchester City in cambio di un top player

Amorim cerca un altro difensore d’esperienza. Non è un mistero che abbia indicato Gonçalo Inacio, punto fermo del suo Sporting, ma i costi sono elevati. Qui entra in gioco Mendes. Il super procuratore, oggi a Milano non solo per Moreira ma anche per un summit di mercato con la società rossonera, proverà a capire se ci sono i margini per imbastire uno scambio con Ruben Dias. Il 29enne centrale portoghese, punto fermo del City durante l’era Guardiola e della sua nazionale, con cui vanta 80 presenze, sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato che ha regalato grandi colpi. Per rendere possibile l’operazione, però, Gerry Cardinale dovrebbe riconoscere anche un conguaglio importante per ingolosire gli Sky Blues.

Reijnders ceduto dal City: il Milan incassa

Ora è ufficiale: Tijjani Reijnders lascia il Manchester City dopo appena una stagione e prosegue la sua carriera in Arabia Saudita. Il centrocampista olandese è stato acquistato dall’Al Qadsiah per una cifra complessiva di 61 milioni di euro, operazione che fa sorridere il Milan dopo l’affare da 45 milioni più 20 di bonus per definire l’acquisto di Moreira.

Il club di via Aldo Rossi, infatti, aveva inserito nell’accordo una clausola che garantiva al Milan l’intero importo dei 14 milioni di bonus, oltre ai 54,9 milioni della parte fissa, in caso di cessione di Reijnders da parte dei Citizens prima del 2030, anche senza il raggiungimento degli obiettivi previsti.