Milan, Leao esce allo scoperto: i tempi di recupero e il messaggio ad Allegri sulla posizione in campo

L'attaccante portoghese non tornerà contro il Bologna: "E' una lesione per la quale non voglio correre rischi. Io centravanti? Sono a disposizione dell'allenatore"

Meglio non correre rischi, in particolare a inizio campionato, perché c’è il rischio di pregiudicare l’intera stagione. Leao ha le idee molto chiare al riguardo: né d’altronde la tradizionale prudenza di Allegri nella gestione degli infortuni potrebbe portare ad un esito diverso.

Milan, la prudenza di Leao

L’esterno portoghese non recupererà per la ripresa contro il Bologna, e una data sicura per il suo rientro non c’è ancora. E’ stato lo stesso giocatore a dirlo, in occasione del premio Gentleman Fair Play. “L’infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”. Non manca molto, ma inutile affrettare i tempi: questo il senso delle sue parole.

Milan, Leao guarda avanti

Anche perché l’ultima stagione è stata tutt’altro che positiva, sia per lui che per la squadra, ed è tempo di voltare pagina: “La scorsa stagione non è andata bene ma ho cercato di fare il meglio per la mia squadra. Sono molto orgoglioso e contento di vincere questo premio – ha aggiunto”.

Il calvario di Leao

Leao è assente già dal 17 agosto per una elongazione al polpaccio. Il suo rientro in gruppo era previsto questa settimana, dopo la pausa per le nazionali, ma evidentemente verrà posticipato. Leao ha saltato i primi due appuntamenti in campionato contro Cremonese e Lecce e non ha potuto rispondere alla chiamata del Portogallo: Allegri dovrà rinunciare a lui anche contro il Bologna di Italiano.

Milan, Leao e la posizione in campo

E quando tornerà? “Io centravanti? Posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”. L’enigma tattico andrà infatti svelato soltanto quando rientrerà in campo: facilmente ipotizzabile un suo impiego da seconda punta, se il modulo dovesse essere il 3-5-2, o anche prima punta quando non ci sarà Gimenez. Leao resta un esterno offensivo di grande valore, ma ha bisogno di campo davanti da attaccare: difficile immaginarlo centravanti, ma Allegri ha la fama di saper insegnare tante cose ai giocatori…