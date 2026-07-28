Il club di Instanbul ha compiuto la prima mossa per anticipare i rivali del Galatasaray e acquistare l’attaccante che però su Instagram fa capire di voler scegliere il suo destino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Fenerbahce avanza a grandi passi verso l’acquisto di Rafa Leao dal Milan: il club di Istanbul ha già compiuto la sua prima mossa per anticipare i rivali del Galatasaray. Ma intanto il portoghese ha fatto capire sui social di non voler accettare passivamente il suo destino.

Milan, il Fenerbahce si muove per Leao

Il futuro di Rafa Leao è certamente lontano dal Milan – come ribadito dallo stesso attaccante – e, molto probabilmente, sarà in Turchia. Fenerbahce e Galatasaray sono fortemente interessate al portoghese, ma tra i due club di Istanbul soltanto il primo ha mosso un passo concreto per l’acquisto del giocatore. Nella mattinata di oggi, infatti, gli emissari del Fener si sono recati a Casa Milan per presentare ai rossoneri la prima offerta ufficiale per il cartellino di Leao.

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L’offerta del Fenerbahce al Milan

Il Milan chiede almeno 50 milioni di euro per Leao, e secondo quanto riportato da Sportmediaset, la proposta del Fenerbahce non sarebbe tanto distante dalla richiesta dei rossoneri: il Fener, infatti, avrebbe chiesto il portoghese sulla base di un prestito oneroso del valore di 5 milioni di euro accompagnato da un riscatto obbligatorio fissato a 35 milioni di euro più 2 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro.

Le parti, insomma, non sarebbero tanto distanti, anche se a non convincere il Milan è anche la formula dell’operazione: la società rossonera vorrebbe cedere Leao subito a titolo definitivo. Per il giocatore, inoltre, è pronto un ricco contratto con ingaggio da 12 milioni di euro l’anno.

Leao e la condizione posta sui social

L’affare sembra ben avviato, dunque, ma sui social lo stesso Leao ha fatto capire di pretendere l’ultima parola sulla sua prossima destinazione. Su Instagram, infatti, il lusitano ha pubblicato alcune immagini di sé stesso in diversi contesti accompagnata da una didascalia che pare proprio un messaggio diretto al Milan: “Non farò mai qualcosa che non sento, è questa la cosa che mi ha reso differente”, ha scritto Rafa. Tradotto: decido io dove andrò a giocare lasciando il Milan. Il club di Gerry Cardinale è avvertito: Leao è pronto a fare le valigie, ma pretende di non ricevere diktat dalla dirigenza.