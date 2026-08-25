Milan, per Leao speranza Galatasaray: la doppia mossa dei turchi che può sbloccare l’affare

Da Istanbul fanno sul serio per Rafa, mai vicino all’addio come in queste ore: decisiva la volontà del club giallorosso di affiancarlo ad Osimhen

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Aston Villa s’è defilato, ma per Rafa Leao è arrivato l’inatteso scatto del Galatasaray: il club di Istanbul avrebbe compiuto due passi fondamentali per convincere il giocatore e il Milan, l’addio di Rafa ai rossoneri ora sembra davvero possibile.

Milan, scatto del Galatasaray per Leao

Alla fine il futuro di Rafa Leao potrebbe davvero essere in Turchia. Dopo aver rifiutato quasi un mese fa l’offerta del Fenerbahce, giudicata troppo bassa, il Milan è ora davvero in una fase avanzata delle trattative col Galatasaray, deciso ad affiancare l’attaccante lusitano a Victor Osimhen e formare così una coppia in grado di trascinare i giallorossi di Istanbul anche in Champions League. Dopo che l’Aston Villa si è defilato, dunque, dalla Turchia arrivano buone notizie per i rossoneri.

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Galatasaray, accordo raggiunto con Leao

Il Galatasaray avrebbe fatto importanti passi in avanti sia nella trattativa col giocatore che in quella col Milan. Secondo quanto riferisce la stampa turca – la notizia è stata confermata anche dall’Equipe – Leao avrebbe infatti accettato con entusiasmo la proposta economica del Gala, arrivato a offrire un contratto da 12 milioni di euro netti l’anno all’attaccante rossonero. Una proposta che avrebbe abbattuto le ultime resistenze di Leao sull’idea di sbarcare in un campionato di seconda fascia rispetto ai principali tornei d’Europa.

Leao, il Galatasaray accontenta il Milan

Ma la vera svolta riguarda l’accordo col Milan, che potrebbe essere davvero vicino dopo la scelta del Galatasaray di accontentare il club rossonero e alzare l’offerta per il cartellino di Leao. Il Gala, che inizialmente era partito da una richiesta di prestito, qualche settimana fa si era convinto ad avanzare una proposta per l’acquisto definitivo dell’attaccante da 35 milioni di euro: il Milan, però, aveva giudicato troppo bassa l’offerta dei turchi.

Nelle ultime ore, la svolta: il Galatasaray sarebbe infatti pronto ad alzare l’offerta a 45-50 milioni di euro, una somma che permetterebbe al Milan di restare pienamente soddisfatto. E che risolverebbe una telenovela che va ormai avanti dalla fine dello scorso campionato.