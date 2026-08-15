Milan, Leao in saldi: ecco quanto basta per comprarlo ma c'è un ostacolo

L'attaccante portoghese sul mercato, i rossoneri si accontentano di 40 milioni di euro e il Besiktas è pronto a tornare alla carica ma il giocatore è indeciso

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’esclusione dalla lista dei convocati per l’amichevole col Manchester United era più di un segnale: nessun problema muscolare per Leao che salta la trasferta inglese, il giocatore è di fatto sul mercato e va ad aggiungersi alla lista degli “epurati” di Amorim che già comprendeva Tomori, Fofana, Odogu e Nkunku e che è destinata ad allargarsi con l’inserimento di Gimenez e forse anche Ricci. Pur di liberarsi del portoghese il Milan è disposto a cederlo a prezzi da saldi.

Il valore di mercato di Leao

Lontani i tempi in cui per il Milan era incedibile anche di fronte a offerte da 100 milioni di euro, lontane anche le sirene dei top-club inglesi: il valore di Leao è crollato a picco nell’ultimo anno dopo una lenta ma continua decrescita. Non più 50-60 milioni, ma neanche 45, ora bastano 40 milioni per portarlo via. L’attaccante è tornato dal Mondiale insieme al neo-acquisto Gonçalo Ramos. Nelle due amichevoli con Inter e Chelsea Amorim lo ha mandato in campo nei due dietro alla prima punta, spostato a sinistra come piace all’ala che l’anno scorso, con Allegri, era stato utilizzato spesso come falso nueve ma poi è arrivato il verdetto. Amorim ha apprezzato lo spirito con cui Leao si è presentato in ritiro, ma le idee non sono cambiate: nel suo 3-4-2-1 non c’è spazio per Lerao poco a suo agio negli scambi nello stretto e ai movimenti senza palla.

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L’offerta del Galatasaray

Lo stesso Leao inizialmente aveva più volte spiegato come considerasse al capolinea la sua avventura con il Milan. Eppure, nei primi giorni di allenamento sembrava si potesse ricucire il feeling, nei giorni in cui il Galatasaray provava a piazzare lo scatto decisivo per trovare l’accordo sul cartellino. I turchi hanno offerto al giocatore una cifra che con i bonus arriverebbe a 12 milioni netti all’anno. Adesso ragionano sull’opportunità di alzare la propria proposta ai rossoneri, dopo che tramite un intermediario si sono spinti a 35 milioni, bonus compresi. Il problema vero sembra un altro: Leao, nelle ultime settimane, sembra meno sensibile all’offerta del Gala e più propenso a restare in rossonero, non dovessero arrivare proposte dalla tanto agognata Premier.

La stroncatura dei tifosi

Per i tifosi sui social è già un ex e fioccano i commenti: “In svendita? 50 milioni lo sanno tutti che non li vale e infatti nessuno lo prende, sanno qualcosa che noi non sappiamo (ma immaginiamo) ex atleta ed ex professionista. ne vale 35 adatto solo a Turchia o Arabia” e poi: “La prima cosa che doveva fare Cardinale era vendere Leao subito. Chiaro che arrivati a ferragosto ora non si voglia più muovere. Tempi sbagliati” e anche: “C’è qualche pollo che è disposto a spendere 40mln per questa riedizione di Balotelli?” e ancora: “Ricordo sue valutazioni intorno ai 200 mln”, oppure: “40 sacchi non glieli darà nessuno…25 più bonus e stipendio abbassato se lo vogliono trasferire” e infine: “Pensavo che il Galatasaray avesse presentato un’offerta ufficiale tipo 3 settimane fa! Su cosa stanno aspettando?”