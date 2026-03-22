Milan, Leao in vendita: servono attaccanti che segnino, tutti i nomi sul taccuino dei rossoneri

I rossoneri faticano a trovare gol dagli attaccanti e pensano a un cambiamento radicale. La possibile cessione di Leao potrebbe finanziare il nuovo progetto offensivo.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Milan continua a vincere, ma il problema del gol resta un nodo irrisolto. Anche nell’ultima gara contro il Torino, i rossoneri hanno trovato la rete senza il contributo degli attaccanti. Una situazione che si ripete da settimane e che preoccupa lo staff tecnico. L’assenza di un bomber affidabile sta diventando un limite evidente. Per questo motivo, in vista dell’estate, il club valuta una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo che tocca anche Rafa Leao.

Attacco sterile: numeri che preoccupano

Il dato più allarmante riguarda proprio gli attaccanti, sempre più spesso a secco. Nelle ultime settimane, l’unico acuto è arrivato da Rafael Leao, mentre il resto del reparto ha faticato enormemente. Santiago Gimenez non ha ancora trovato il primo gol in campionato, mentre Niclas Füllkrug si è progressivamente spento dopo un buon inizio. Anche Christopher Nkunku, dopo un periodo positivo, ha rallentato drasticamente. Una crisi collettiva che mette in discussione l’intero assetto offensivo del Milan.

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Tra conferme e addii: chi rischia davvero

Il futuro di diversi giocatori appare in bilico. Füllkrug difficilmente verrà riscattato, mentre Nkunku potrebbe valutare nuove opportunità già in estate. Diversa la situazione di Christian Pulisic, che resta centrale nel progetto nonostante un 2026 complicato. Le scelte della dirigenza saranno decisive per ridisegnare l’attacco. L’obiettivo è chiaro: inserire profili più concreti sotto porta. E per farlo serviranno anche sacrifici importanti.

Leao sacrificabile: scelta tattica o strategica

Rafael Leao resta il caso più delicato. Nonostante sia l’unico attaccante realmente produttivo nel nuovo anno, il suo ruolo nel 3-5-2 di Allegri continua a sollevare dubbi. Impiegato da centravanti, il portoghese fatica a esprimersi al meglio. Inoltre, il suo atteggiamento divide spesso tifosi e ambiente. Una sua eventuale cessione garantirebbe risorse fondamentali per rifondare l’attacco. Una decisione difficile, ma che potrebbe segnare una svolta nel futuro del Milan.

Obiettivi di mercato: serve un bomber di livello

Il Milan guarda già avanti e valuta i profili per rinforzare l’attacco. La dirigenza vuole un centravanti di spessore, capace di garantire gol e presenza in area. Il sogno porta al nome di Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona e possibile occasione di mercato. In alternativa resta viva la pista che conduce a Moise Kean, profilo già conosciuto da Allegri e ritenuto adatto al sistema di gioco. In caso di cessione illustre, si potrebbe davvero andare all’assalto di un bomber più funzionale alla causa.