Milan, Leao preoccupa Allegri: nuovo problema fisico, emergenza in attacco con la Roma 

Il portoghese alle prese con un’infiammazione all’anca che potrebbe limitarne l’utilizzo o addirittura escluderlo dalla gara di domenica con i giallorossi. E anche Gimenez non è al meglio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non è solo il rendimento altalenante di Rafa Leao a preoccupare il Milan: dopo la gara con l’Atalanta lo staff medico rossonero ha diagnosticato un’infiammazione all’anca per il portoghese, che rischia di saltare il match con la Roma. Massimiliano Allegri è nuovamente in emergenza in attacco: anche Santiago Gimenez non è al meglio.

Infiammazione all’anca per Leao

Un mese dopo il rientro dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori nella primissima parte della stagione Rafa Leao rischia nuovamente di fermarsi. Durante la partita contro l’Atalanta di martedì sera il portoghese ha lasciato il campo nell’intervallo a causa anche di un dolore al fianco, come confermato poi da Massimiliano Allegri nel post-partita. Gli esami clinici realizzati dallo staff del Milan hanno oggi confermato che Leao è vittima di un’infiammazione all’anca che rischia di limitarne l’utilizzo da parte del tecnico toscano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In dubbio con la Roma

Leao, infatti, sente dolore: “Non riesce a scattare”, ha spiegato Allegri a Bergamo, anche per giustificare la pessima prova del portoghese, che contro l’Atalanta non solo non ha mai tirato in porta, ma ha anche giocato pochissimi palloni. L’infiammazione all’anca mette ora in dubbio la partecipazione di Rafa alla delicata gara di domenica sera contro la capolista Roma, a San Siro: un Leao a mezzo servizio, incapace di sfruttare la sua rapidità, serve poco al Milan, mentre qualche giorno di riposo potrebbe permettere all’attaccante di recuperare almeno in parte dall’infortunio.

L’emergenza in attacco dei rossoneri

Il problema è che Allegri ha gli uomini contati in avanti. Santiago Gimenez, anch’egli sostituito a Bergamo, è uscito acciaccato dalla gara con l’Atalanta, inoltre avrebbe bisogno di riposare dopo aver giocato tutte le partite stagionali del Milan, la maggior parte delle quali (9 su 11) da titolare. Christian Pulisic è ancora indisponibile, il che rende Christopher Nkunku – deludente nella ripresa con l’Atalanta – l’unico attaccante “sano” a disposizione del tecnico toscano.

Il francese si candida dunque per una maglia da titolare, accanto a lui Allegri potrebbe progettare una programmare tra Leao e Gimenez, oppure passare al 3-5-1-1 schierando dal 1’ Ruben Loftus-Cheek, autore di una buona frazione di gara da trequartista d’inserimento martedì sera.