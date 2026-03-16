Milan: Leao si è giocato l’ultimo jolly, lo difende solo Costacurta. Web in tilt

Dall'ammutinamento con Fonseca al gesto di stizza all'abbraccio di Allegri durante l'uscita dal campo: il portoghese ci ricasca e scatena la rabbia dei tifosi

Rafael Leao ci ricasca ancora. Proprio all’Olimpico e di nuovo con la Lazio. Così come lo scorso anno fu autore del gesto dell’ammutinamento con Theo Hernandez – con Fonseca in panchina – nella gara di ieri sera contro i biancocelesti è riemersa tutta la frustrazione del portoghese. Spinto da Maignan ad accelerare l’uscita dal campo, al 66′ Leao viene abbracciato da Allegri. Il numero 10 rossonero ha però una reazione talmente scomposta da buttare via il suo allenatore e riaccendere dubbi, preoccupazioni e critiche di opinionisti sportivi e tifosi nei suoi confronti.

Il web scatenato su Leao

A scatenare la polemica sul web è stato un post di Giovanni Capuano su Rafael Leao. Il giornalista di Radio24, post Lazio-Milan, ha criticato duramente il rendimento del portoghese: “La partita di Leao all’Olimpico. Allegri lo toglie dopo un’ora di nulla, lui cammina facendo perdere tempo al Milan che deve rimontare, Tare in tribuna si innervosisce, Maignan deve fare mezzo campo per convincerlo a uscire e Allegri prova inutilmente ad abbracciarlo e calmarlo. Bene ma non benissimo.”

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Commentano i tifosi sul web: “Se la prospettiva quinto posto servisse a dover sacrificare Leao, sarei disposto a farmi un’altra stagione senza Champions.” E ancora: “Ma i guai con Leao succedono sempre con la Lazio e ancora una volta all’Olimpico?” C’è poi chi fa notare: “Tutti si scagliano contro Leao per mille motivi, ma il vero problema nostro è il muto pulisic che è totalmente impazzito ed è veramente nocivo per la squadra.” E ancora: “La mediocrità è impersonata magistralmente da Leao.”

Non si placano gli animi sul web: “Pulisic e Leao devono chiarirsi al più presto altrimenti son guai. È ovvio che ci sia insofferenza altrimenti uno con i piedi di Pulisic questa palla la mette senza guardare”. E infine: “Ieri sceneggiata e gara patetica, ma gioca con la pubalgia rischiando il Mondiale. Ci prova più di altri e senza di lui saremmo messi MOLTO peggio. Fuori ruolo, fa sponde sempre migliori e attacca lo spazio (e non servito). 9g 2a in 22p in A, senza di lui dove saremmo?”

La causa del non rendimento di Leao

C’è da dire che però Rafael Leao sta giocando fuori posizione da inizio stagione. Alla sostituzione, inoltre, pare che il portoghese si sia lamentato con Allegri soprattutto perché Pulisic non gli ha passato la palla in più occasioni. Probabile che ci siano problemi nello spogliatoio. C’è chi fa notare: “Se Allegri continua a togliere Leao dalla fascia per farlo, morire da centrale è ottuso.”

E ancora: “È giustamente inc… per come lo utilizza Allegri, pulisic e leao non sono da schierare punte ma sono 2 esterni e sanno fare meglio (decisamente) quel ruolo. Ha voluto la punta e non la schiera mai, siamo a marzo inoltrato e facciamo un calcio pietoso.”

Non si placano i commenti sul web: “Leao è uno dei calciatori più sopravvalutati del campionato italiano e non da oggi. Guadagna da top; è mediaticamente trattato da top ma è tutto tranne che un top. È un giocatore medio capace di grandi giocate ma incapace di calarsi nel ruolo di top (e, infatti, non ha mercato).” E infine: “Uno dei giocatori più sopravvalutati che abbia vestito la maglia del Milan, in altri club a quest’ora sarebbe nel deserto a dare il fieno ai cammelli con il suo amico Theo.”

La difesa di Costacurta

C’è anche poi chi spezza una lancia a favore di Leao come Alessandro Costacurta che commenta in diretta a SkySport: “Sono rimasto esterrefatto per il fatto che nonostante alcuni ottimi scatti di Leao Pulisic non lo ha mai servito. Capitan America preferisce darlo ad altri e fa capire…Io ho fatto lo stesso movimento di Leao: “Dagliela, dagliela!”. Lui non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic. Io Leao non lo avrei tolto, lo avrei spostato. Però non è che dobbiamo sempre sperare e aspettarlo”.

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