Milan, Leao migliora ma ora deve convincere Allegri: con la Fiorentina rischia di non giocare come l’amico Kean

L’attaccante tornerà ad allenarsi in gruppo ma potrebbe comunque partire dalla panchina contro i viola, quasi certamente privi del centravanti della Nazionale

Rafa Leao sta meglio, ma domenica contro la Fiorentina potrebbe comunque accomodarsi in panchina: dopo gli errori del portoghese a Torino Massimiliano Allegri sembra infatti intenzionato a puntare ancora sulla coppia Gimenez–Pulisic per l’attacco del Milan. Nei viola, invece, mancherà quasi certamente Moise Kean, grande amico di Leao.

Milan-Fiorentina senza gli amici Leao e Kean

Amici fuori dal campo, Rafa Leao e Moise Kean rischiano di essere i grandi assenti della gara di domenica a San Siro tra Milan e Fiorentina. Il portoghese sembra aver smaltito il lieve infortunio accusato in nazionale, ieri è rientrato a Milano e ha lavorato da solo, ma oggi è atteso il suo rientro in gruppo: in teoria, dunque, Leao potrebbe essere pienamente a disposizione per la gara con i viola. Nonostante ciò, però, i dubbi sulla sua presenza dal 1’ permangono.

Allegri verso l’esclusione di Rafa

La mezz’ora giocata da Leao contro la Juventus, nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali, non ha affatto convinto Massimiliano Allegri. Anzi, il tecnico è rimasto deluso dalla prestazione del portoghese, soprattutto dalla sua mancanza di cattiveria sotto porta: lo sfogo avuto da Allegri nei confronti del giocatore dopo gli errori sotto rete contro i bianconeri hanno aperto una frattura che potrebbe essere aggravata proprio dalle scelte relative alla partita con la Fiorentina.

Torino ha dimostrato che Leao non è ancora pronto a giocare dal 1’, ecco perché contro i viola il tecnico potrebbe puntare ancora sulla coppia formata da Pulisic e Gimenez.

Kean assente nei viola

Per Leao ci sarà probabilmente uno spezzone a gara in corso, molto peggio invece potrebbe andare all’amico Moise Kean, con cui il portoghese condivide l’amore per la musica rap. Il centravanti della Fiorentina è rientrato a Firenze dopo l’infortunio alla caviglia patito nella gara della Nazionale contro l’Estonia e si è sottoposto agli esami di rito che hanno escluso fratture o problemi gravi. Difficilmente, però, Kean sarà in campo al Meazza: Pioli e il suo staff sono orientati a tenerlo a riposo in via precauzionale e a puntare sulla coppia formata da Piccoli e Dzeko. Per rivedere gli amici Leao e Kean sfidarsi in campo, dunque, bisognerà attendere il girone di ritorno.