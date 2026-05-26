Milan, Leao tende la mano ai tifosi: like al suo post di Theo Hernandez e di una popstar, gelo da parte dei follower

L’attaccante ha pubblicato un post per ringraziare chi gli è stato vicino e per augurare alla squadra di rialzarsi, ma il suo messaggio non riavvicina i milanisti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rafa Leao torna a parlare, lo fa sui social con un post che sembra una mano tesa verso i tifosi del Milan, che restano però piuttosto freddi. Tra i like spuntano quelli di Theo Hernandez e di una nota popstar.

Milan, il pensiero di Leao sui social

La parte finale della stagione del Milan è stata di sicuro la più triste e deludente per Rafa Leao da quando indossa la maglia rossonera: fischiato dai tifosi e messo da parte da Massimiliano Allegri, il portoghese è apparso svuotato e completamente demotivato, mentre si moltiplicavano – e continuano a moltiplicarsi – le voci su un suo possibile addio.

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Oggi, però, Leao è tornato a comunicare con i suoi follower su Instagram: l’attaccante ha pubblicato un post e una storia con cui ha provato a voltare pagina e, probabilmente, anche a tendere una mano al mondo rossonero.

La mano tesa di Leao ai tifosi

“È stato un periodo che ha messo a dura prova la mia forma fisica e il mio equilibrio mentale”, ha scritto Leao pubblicando una foto che lo ritrae di spalle, con la maglia del Milan addosso. “Solo chi l’ha vissuto da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me – prosegue poi il messaggio dell’attaccante – per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l’impossibile affinché questa stagione prendesse una piega completamente diversa da quella che abbiamo avuto…”. In chiusura, il messaggio distensivo nei confronti del popolo rossonero: “Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gloria e trionfare nella prossima stagione”, ha scritto il portoghese.

Le reazioni di Theo Hernandez e Nelly Furtado

L’attaccante anche pubblicato una storia con una sua foto e l’emoji del trifoglio, un simbolo benaugurante: le foglie, infatti, stanno per fortuna, prosperità e positività. Di reazioni positive alla doppia pubblicazione social, però, Leao ne ha riscosse poche. Tra queste quella dell’ex Milan Theo Hernandez, suo grande amico, che nei commenti ha provato a rincuorare il portoghese: “Sempre il numero 1”, ha scritto l’esterno francese. Scorrendo i commenti, spicca poi quello della popstar Nelly Furtado: “Forza Rafa!”, ha commentato la cantante canadese di origine lusitana, appassionata di calcio, che nel 2004 compose anche l’inno ufficiale degli Europei ospitati dal Portogallo (e vinti a sorpresa dalla Grecia). Più in basso spunta poi l’emoji del saluto a pugno da parte di Christian Pulisic, compagno di squadra con cui Rafa ha avuto più di un problema durante questa stagione.

Il gelo dei tifosi del Milan

Quanto ai tifosi del Milan, sono rimasti piuttosto freddi di fronte al messaggio di Leao. Dopo tre ore dalla pubblicazione, sotto al post comparivano meno di una sessantina di commenti, un numero decisamente basso se si pensa che Leao vanta più di 7 milioni di follower. E, soprattutto, a firmarli sono quasi esclusivamente fan stranieri di Leao: per i tifosi italiani del Milan il capitolo in rossonero dell’ex Lille pare essersi ormai definitivamente chiuso.