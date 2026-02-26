Milan, la Leao-Pulisic non ingrana: i dati stroncano la coppia titolare di Allegri, il confronto con Nkunku

Il portoghese e l’americano hanno giocato appena quattro gare insieme dal 1’ in campionato realizzando complessivamente solo due gol

Domenica contro la Cremonese Massimiliano Allegri dovrebbe puntare ancora su Rafa Leao e Christian Pulisic per il suo Milan: per le statistiche, però, la coppia d’attacco formata dal portoghese e dall’americano non sembra ben assortita. Entrambi hanno fatto meglio quando hanno giocato con Christopher Nkunku.

Cremonese-Milan, tocca a Leao e Pulisic

Il Milan che scenderà in campo domenica contro la Cremonese dovrebbe presentare in avanti il duo composto da Rafael Leao e Christian Pulisic: Massimiliano Allegri ha intenzione di dare fiducia a quella che, sulla carta, avrebbe dovuto essere l’attacco titolare dei rossoneri. Una coppia che, in realtà, ha avuto poco tempo per trovare il giusto feeling, a causa dei tanti infortuni e che, numeri alla mano, non ha avuto finora un rendimento esaltante.

Leao-Pulisic poche volte dal 1’

Andando a guardare le formazioni schierate da Allegri in campionato, infatti, scopriamo che su 26 giornate di serie A il duo composto da Leao e Pulisic ha giocato da titolare appena 4 volte, la prima delle quali addirittura alla 12a giornata nel derby contro l’Inter del girone di andata, vinto per 1-0 proprio grazie a un gol dell’americano. L’1-1 col Genoa, l’1-0 interno sul Lecce e la scorsa sconfitta col Parma sono le altre sole partite che Allegri ha affrontato – per scelta o perché obbligato dagli infortuni – partendo dal 1’ con questa coppia d’attacco.

Il rendimento del duo Leao-Pulisic

Al di là delle caratteristiche tecniche che non sembrano integrarsi a pieno – nessuno dei due è una vera prima punta – Leao e Pulisic, dunque, non hanno avuto molto tempo per ingranare e affinare quei movimenti che ogni coppia d’attacco dovrebbe conoscere al meglio per riuscire a trascinare la propria squadra. Le statistiche, anzi, raccontano di una coppia piuttosto disfunzionale.

Leao e Pulisic hanno finora messo a segno complessivamente 16 gol in serie A (8 a testa), ma soltanto 2 di questi sono arrivati quando i due attaccanti erano in campo insieme: oltre alla rete già citata dell’americano nel derby, c’è il gol segnato dal portoghese nell’1-1 a San Siro col Genoa. Come se non bastasse, Leao e Pulisic non si sono scambiati neanche un assist nel corso dell’intero campionato.

Meglio con Nkunku

I numeri suggeriscono dunque ad Allegri di evitare di schierare un duo d’attacco formato da Leao e Pulisic. Ma c’è dell’altro. Andando ad analizzare il rendimento di Christopher Nkunku, il terzo miglior marcatore del Milan in campionato con 5 reti, scopriamo che l’attacco del Milan è risultato complessivamente più produttivo quando è stato il francese ad essere abbinato a uno tra il portoghese e lo statunitense.

La coppia Nkunku-Leao (schierata 6 volte titolare) ha prodotto 2 gol (uno del portoghese col Torino, uno del francese a Como), mentre la Nkunku-Pulisic ha portato al Milan ben 5 reti: i due hanno interamente confezionato il 3-0 al Verona (una delle due sole gare giocate dal 1’ da questa coppia, con gol dell’americano e doppietta dell’ex Chelsea), a cui va aggiunta la doppietta di Pulisic contro il Torino, quando lo statunitense affiancò Nkunku alzandosi dalla panchina. Infine va registrato come uno dei 5 gol di Nkunku sia arrivato quando Allegri ha provato il tridente, nel secondo tempo della partita che il Milan stava perdendo con la Fiorentina.