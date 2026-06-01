Fuga dal Milan: dopo Modric e Leao un altro big può lasciare, Slot saluta il Liverpool e aspetta i rossoneri

Senza Champions e con molte incertezze sul futuro: molti giocatori potrebbero lasciare il club rossonero. Per la panchina, c'è l'ipotesi del tecnico olandese

L’aria di incertezza sul futuro, unita alla delusione per una stagione complicata e chiusa fuori dalla Champions, rischia di spingere fuori da casa Milan più di un protagonista. Leao, come visto, lo ha già dichiarato pubblicamente, ma potrebbe non essere l’unico. Attenzione, in particolare, a Modric e a Rabiot, le cui posizioni sono inevitabilmente legate anche all’addio di Allegri.

Da valutare anche Maignan: il portiere francese aveva rinnovato di recente proprio perché convinto di poter inaugurare un nuovo ciclo con Max in panchina. Adesso che quel piano è saltato, non è da escludere che anche lui inizi a guardarsi attorno. Capitolo allenatore, invece, tra i profili che circolano c’è anche quello di Slot, fresco di addio al Liverpool.

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Leao ai saluti, anche Modric rischia di andar via

Leao, dopo sette anni, ha deciso di chiudere la propria avventura al Milan. A confermarlo è stato lo stesso portoghese ai microfoni di SportTV, dichiarando senza giri di parole il desiderio di provare una nuova sfida in un campionato diverso. Parole d’addio dopo una stagione complicata e una frattura con la tifoseria che ormai pareva insanabile. Le prime offerte concrete sono arrivate dalla Turchia, con Galatasaray e Fenerbahce, ma il giocatore starebbe attendendo una chiamata dalla Premier.

Eppure, come accennato in precedenza, Leao non è l’unico pronto a salutare. Da monitorare con attenzione anche la posizione di Modric. Il croato è deluso da come si è chiusa l’annata, ha il contratto in scadenza a fine giugno, e si ritrova senza più al suo fianco quell’Allegri che lo aveva voluto a Milanello. Non un dettaglio da poco. Anzi, è probabilmente il fattore decisivo per la sua scelta.

Rabiot al Napoli? Anche Maignan a rischio

L’addio di Allegri rischia di rimettere in discussione le scelte di altri due pezzi pregiati. Il primo nome è Rabiot, fedelissimo del tecnico livornese, sbarcato a Milanello proprio perché Max lo aveva fortemente voluto. In questo caso, però, la situazione è leggermente diversa, perché il francese è ancora sotto contratto e il Milan non lo lascerà andare per meno di 15 milioni di euro. Le prime voci di mercato parlano già di un possibile ricongiungimento con Allegri al Napoli.

Capitolo a parte per Maignan. Il portiere francese aveva rinnovato di recente proprio perché convinto di poter aprire un nuovo ciclo con il tecnico di Livorno in panchina. Adesso che lo scenario è cambiato, potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Lasciarlo partire, però, sarà più complicato: il contratto è lungo e pesa, con circa cinque milioni di euro netti a stagione. Oltre a questi casi specifici, in casa Milan si valuteranno con attenzione anche quei giocatori che riceveranno offerte interessanti dal mercato. L’obiettivo è chiaramente quello di incassare plusvalenze utili a chiudere il bilancio in positivo. E poi, capitolo non trascurabile, ci sarà da affrontare anche la questione degli esuberi.

Milan, spunta l’ipotesi Slot

Capitolo allenatore. Tra i nomi che circolano per il dopo Allegri c’è anche quello di Slot, esonerato sabato scorso dal Liverpool. “Il cambiamento fa parte del calcio, ma so che questo club continuerà a rendere orgoglioso il suo popolo. Quando mi sono trovato per la prima volta qui, sapevo cosa chiedeva questo club e me ne vado sapendo che non abbiamo mai smesso di lottare per questo”. Un estratto dalla lunga lettera di Slot, in cui c’è anche il riferimento al tragico attacco alla parata del Liverpool quando Paul Doyle ha guidato la sua auto contro la folla su Water Street, ferendo 130 persone, e la scomparsa di Diogo Jota in un incidente stradale. Adesso, in casa Reds, il favorito per sotituirlo è Iraola, fresco d’addio al Bournemouth. Lo stesso Iraola che fino a qualche giorno fa era considerato la prima scelta del Milan per il dopo Allegri. Ora, invece, anche il nome di Slot finisce nella lista dei candidati per il Milan. Ma di valutazioni da fare ce ne sono ancora parecchie.