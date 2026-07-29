Milan, Leao e Ramos volano da Amorim: Rafa pronto a rifare le valigie, per l’ex Psg subito un grande esame all'esordio

I due portoghesi hanno raggiunto l’allenatore e i compagni in ritiro a Perth, intanto il club continua a trattare col Fenerbahce per la cessione dell’ex Lille

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Rafa Leao e Gonçalo Ramos hanno raggiunto il Milan nel ritiro di Perth: Ruben Amorim ha accolto i due connazionali, conscio che il primo potrebbe presto rifare le valigie e partire. L’ex Psg, invece, ha pochi giorni per prepararsi a un esordio piuttosto complicato in maglia rossonera.

Milan, Amorim accoglie Leao e Ramos

Un grande sorriso e un lungo abbraccio: così Ruben Amorim ha accolto sia Rafa Leao che Gonçalo Ramos, sbarcati oggi a Perth, in Australia, dove il Milan sta tenendo il suo ritiro pre-campionato. I due portoghesi sono arrivati soltanto oggi dopo le vacanze post-Mondiali: sono stati loro a firmare l’ultimo gol della nazionale lusitana oltreoceano, con l’assist (Leao) e l’incornata (Ramos) decisive nei sedicesimi di finale contro la Croazia. Una scena che, quasi certamente, non potrà ripetersi con la maglia del Milan.

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Milan, Leao non disfa la valigia

Leao, infatti, sa che presto potrebbe arrivare la chiamata dalla sua nuova squadra. La trattativa tra il Milan e il Fenerbahce è ufficialmente aperta, le parti sono ancora lontane, ma non poi così tanto: la sensazione è che l’affare possa evolversi rapidamente e, dunque, che Rafa sia costretto a rifare presto le valigie. A

morim, nel frattempo, gli ha chiesto serenità e impegno negli allenamenti: “So che ci sono voci su alcuni nostri elementi, ma finché non cambia nulla restano nostri – ha chiarito ieri in conferenza stampa l’allenatore rossonero -. Tratto i giocatori in modo particolare perché sono persone uniche, ma le regole valgono per tutti. È piuttosto semplice. Non complichiamo le cose”.

Ramos e un esordio da brividi con l’Inter

Quanto a Ramos, il centravanti dovrà impegnarsi per trovare una forma accettabile nel più breve tempo possibile, dato che il suo esordio con la maglia del Milan potrebbe avvenire in un’amichevole non esattamente come le altre. Dopo il 2-2 col Celtic, infatti, il calendario dei test pre-campionato dei rossoneri prevede il derby con l’Inter, in programma il 5 agosto proprio a Perth.

Logica vorrebbe che si tratti solo di una gara senza valore, utile alle due squadre soltanto per migliorare la propria condizione e i meccanismi di gioco: in realtà resta un derby, anche se giocato lontano da San Siro, anzi agli antipodi. Per Ramos sarebbe certamente meglio fare bella figura: presentarsi con una prestazione opaca proprio contro l’Inter non è il miglior modo per iniziare l’avventura rossonera. Soprattutto se si è sbarcati a Perth con l’etichetta di giocatore più caro della storia ultracentenaria del Milan.