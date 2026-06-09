Leao, dopo l’addio al Milan e la rissa ecco la canzone in italiano: Rafa sulla graticola per due dettagli

Lanciato il brano “Il Mio Momento” in cui duetta col rapper Yang: testo e location del video sembrano fuori luogo dopo le difficoltà della stagione in rossonero

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nonostante sia a pochi giorni dal via dei Mondiali col Portogallo, Rafa Leao non trascura la sua carriera di rapper: il portoghese ha lanciato “Il Mio Momento”, suo nuovo brano – il primo in italiano – nel quale duetta col trapper Yang. Due dettagli sono destinati a far discutere i tifosi del Milan.

Milan, Leao lancia la sua nuova canzone

Sono giorni intensi per Rafa Leao e non solo perché sta per disputare col Portogallo il suo secondo Mondiale. Nella scorsa settimana l’attaccante lusitano ha di fatto detto addio al Milan, affermando di essere pronto “per una nuova sfida” e flirtando, di fatto, con l’Arsenal. Poi, una volta tornato in campo con la sua Nazionale, Leao è stato protagonista di una rissa nell’amichevole col Cile che gli è costato il cartellino rosso e una sfilza di polemiche in patria. Ma per Leao sono giornate intense anche lontane dal calcio: il portoghese ha infatti lanciato la sua ultima canzone.

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Leao con Yang ne “Il Mio Momento”

Il brano si chiama “Il Mio Momento” ed è firmato dal trapper Yang col featuring di WAY 45, il nome d’arte di Leao che, per la prima volta nella sua carriera musicale, rappa in italiano. La canzone parla di riscatto, ma due dettagli riguardanti video e testo rischiano di sollevare ulteriori polemiche da parte dei tifosi rossoneri, che già in passato hanno accusato il portoghese di non impegnarsi a sufficienza nel suo primo mestiere, quello di calciatore del Milan.

Il video all’esterno del Meazza

Il primo riferimento riguarda il video che accompagna il brano: nella parte in cui a rappare è Leao, i protagonisti si trovano all’esterno del Meazza, stadio che molto presto potrebbe non essere più quello del portoghese. “Leao mi sa che San Siro non è più zona tua, cambia location”, scrive un utente tra i commenti al video su YouTube. “Certo che un altro posto poteva pure trovarlo”, aggiunge Max su X. “Ecco bravo, meglio che stai fuori dal Meazza invece che dentro”, commenta Carlus.

La frase provocatoria di Leao

L’altro dettaglio riguarda invece due versi della parte del brano firmata da Leao: si tratta di una frase ancora non evidenziata sui social dai tifosi del Milan, ma che è di sicuro destinata a far discutere. Parlando della propria voglia di affermarsi, a un certo punto Leao nella canzone dice: “Questo è il mio momento / sputerò sangue fino a quando non avrò vinto”.

Un’affermazione che, dopo la deludente stagione col Milan, rischia di stonare decisamente in bocca a Leao, almeno al Leao calciatore, continuamente accusato non solo dalla critica, ma da gran parte dei propri tifosi di mancare di grinta, di voglia di lottare, di essere un attaccante abulico. Una frase che parte della tifoseria milanista rischia di interpretare come una vera provocazione.