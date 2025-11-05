Milan, Leao conquista lo spogliatoio ma resta nel mirino di Cassano: nuovo attacco di Fantantonio

Dopo la partita contro la Roma la squadra ha reso omaggio all’attaccante, decisivo con l’assist per Pavlovic. Ma la prova con i giallorossi non ha convinto l’opinionista

Rafa Leao è sempre più al centro del Milan e anche i compagni di squadra ne riconoscono ormai il ruolo di leader: a confermarlo c’è un retroscena legato alla partita con la Roma. Il portoghese, invece, non ha ancora conquistato Antonio Cassano: da Fantantonio un altro duro attacco al giocatore e a Massimiliano Allegri.

Milan, la giocata di Leao con la Roma

L’accelerazione vincente, il dribbling su N’Dicka, l’assist decisivo per Strahinja Pavlovic: contro la Roma Rafa Leao ha firmato una giocata determinante con una sintesi delle sue qualità nell’uno contro uno, permettendo al difensore serbo di realizzare il gol partita in uno scontro diretto dall’importanza vitale per il Milan. Leao ha inciso come Massimiliano Allegri gli ha chiesto di fare e oggi tutta la squadra gli riconosce il ruolo di leader e trascinatore dei rossoneri.

Il retroscena nello spogliatoio

A confermarlo c’è un retroscena legato all’immediato post partita della gara contro la Roma, svelato dalla Gazzetta dello Sport. Dopo il successo, determinato anche dal rigore parato da Mike Maignan a Paulo Dybala, Leao e il portiere francese sono stati omaggiati dal resto del Milan: dopo essersi trattenuti sul campo per le interviste, al rientro nello spogliatoio Leao e Maignan sono stati accolti dalla standing ovation di tutto il Milan.

Un gesto spontaneo da parte dei compagni di squadra, che però racconta più di mille dichiarazioni lo status raggiunto da Leao all’interno del Milan dopo un inizio di stagione non facile, tra infortuni e problemi di ambientamento al calcio di Allegri.

Leao nel mirino di Cassano

L’assist da tre punti servito a Pavlovic non è però bastato a Leao per conquistare Antonio Cassano, da sempre uno dei più critici nei confronti del portoghese tra opinionisti e addetti ai lavori. Nell’ultima puntata di “Viva el Futbol” Cassano ha invertito l’analisi della partita di Leao contro la Roma: per Fantantonio l’assist è stata l’unica giocata di rilievo nella gara dell’attaccante. “Leao è stato inguardabile per tutta la partita – l’analisi di Fantantonio -. Ha fatto la sgasata del primo tempo e poi ha sbagliato un gol clamoroso”.

La stoccata ad Allegri

Incidere in maniera profonda su un incontro così importante, seppur con una sola giocata, non è sufficiente dunque per Cassano che è tornato a prendersela anche con Allegri, uno dei suoi bersagli preferiti. “Il Milan è secondo, ma cosa mi impressiona di questa squadra? Niente. Cosa mi sta dando? Zero – ha detto l’ex attaccante – Non è cambiato nulla di Allegri rispetto ai tre anni con la Juventus. Sembra che da quando è arrivato lui il Milan sia più compatto e ci sia una società dietro. Ma solo perché lui è furbo”.