Milan, Leao: la risposta ad Allegri e le bordate di Marchegiani. Si scatena la polemica

Il portoghese ritrova gol, fiducia e sorriso: doppietta e rigore con la Fiorentina. Ma Marchegiani lo critica in diretta a Sky e scatena una bufera

Rinascita rossonera. Era da 512 giorni che Rafael Leao non segnava in casa in Serie A. L’ultima volta era stata nel 3-3 contro la Salernitana, il 25 maggio 2024, nell’ultima gara di Pioli sulla panchina rossonera. Ironia del destino: oggi Rafa lo colpisce da avversario, lasciando la Fiorentina in fondo alla classifica. Leao è di nuovo al centro del progetto del Milan: più maturo, generoso e determinante ma per Luca Marchegiani a SkySport non è così.

Il ritorno del trascinatore

Il Milan del 2022 aveva trovato in Rafael Leao il suo simbolo tecnico, e oggi la storia sembra ripetersi. Contro la Fiorentina di Pioli — il suo ex allenatore — Rafa mette a segno due gol che sanno di riscatto. Prima pareggia con un destro potente dalla distanza, poi completa la rimonta dal dischetto: il suo primo rigore trasformato in carriera da professionista.

Nel post gara ci sono state poi le parole del portoghese: “Dedico questa serata alla mia famiglia e ai compagni che mi hanno sempre aiutato. C’è un buon clima in squadra: abbiamo vinto da vero gruppo. Modric, arrivando a Milanello, mi aveva abbracciato e detto che voleva aiutarmi a crescere. Spero in tanti assist da parte sua”. La sua prova è stata anche una risposta ad Allegri. Sabato in conferenza il tecnico aveva detto: “Penso sia pronto per tornare ad essere protagonista, abbiamo bisogno di lui come di tutti, ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad una condizione buona. Se è un campione? Va lasciato giocare, è il campo che parla, lì devi dimostrare, si parla troppo intorno a lui, è un ragazzo d’oro, l’infortunio l’ha fermato ma penso che di qui in avanti farà molto bene. Se è già un campione?A fine carriera vedremo se è stato o meno un campione”.

Il rigore della svolta

Quel tiro dagli undici metri, poi, ha un valore speciale. Con questa doppietta, Rafa sale a 72 gol in rossonero, un traguardo che lo riporta ai fasti del 2023. La sua esultanza, frenata da Gabbia per evitare l’ammonizione, fa esplodere San Siro: cori, applausi e un entusiasmo che mancava da tempo. Il finale è tutto per lui: un ultimo scatto, una lieve fitta alla coscia, ma nessun allarme. Rafa si ferma, abbraccia i compagni e saluta i tifosi con un sorriso contagioso. San Siro lo acclama, Modric lo applaude: il Milan ritrova il suo leader, e Leao il suo destino.

Polemiche a SkySport: Marchegiani stronca Leao

Al termine di Milan-Fiorentina sono state poi opposte le vedute in studio a SkySport tra Bergomi e Marchegiani che ha stroncato la doppietta di Leao: “Leao l’ha decisa, però non ha giocato una partita di alto livello. Secondo me non c’è da fare tanta poesia sulla prestazione di Leao. Un giocatore atteso diventa decisivo con un tiro da fuori area neanche imparabile e un rigore eh …”

E ancora aggiunge Marchegiani: “La prima volta che ha spostato la palla e saltato l’uomo è stato in occasione del gol eh. Non ha saltato l’uomo in tutta la partita. Da prima punta non ha quella partecipazione al gioco che serve per un unico riferimento, quella che ha Pulisic. Partita bruttissima secondo me eh. Solo gol così da una partita come questa. Veramente poco sotto il piano della costruzione e della qualità tecnica”.