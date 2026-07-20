Milan, Leao segue Estupiñán all'Aston Villa: pronta super-offerta, Emery vuole Rafa in Premier

Secondo Sport Mediaset, il club di Birmingham avrebbe chiesto informazioni anche per l'esterno portoghese, dovendo sostituire Rogers: Rafa preferisce il Manchester, ma non direbbe no al tecnico dei Villans

L’asse Milano-Birmingham potrebbe presto diventare uno dei più caldi di questa fase di mercato. Dopo i contatti per Estupiñán, anche il futuro di Rafael Leao potrebbe intrecciarsi con quello dell’Aston Villa, aprendo la strada a una possibile doppia operazione tra i due club.

Rafa, offerte insoddisfacenti

L’esterno portoghese, già prima del Mondiale, aveva lasciato intendere in più occasioni che il suo ciclo in rossonero fosse ormai vicino alla conclusione. Dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative e una Coppa del Mondo vissuta quasi sempre in secondo piano, fatta eccezione per qualche sporadica apparizione, le offerte ricevute non sono state all’altezza delle aspettative del giocatore. Sul tavolo, infatti, sono arrivate soltanto proposte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, destinazioni che al momento non convincono il numero 10 del Milan.

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L’Aston Villa su Leao

Adesso, però, potrebbe aprirsi uno scenario decisamente più intrigante. Come riportato dall’esperto di mercato Claudio Raimondi, l’Aston Villa, già in contatto con il Milan per la trattativa legata a Estupinan, avrebbe chiesto informazioni anche su Leao. Al momento non esiste una vera negoziazione tra i club, ma i primi contatti potrebbero rappresentare l’inizio di una trattativa destinata a svilupparsi nelle prossime settimane.

Emery cerca il dopo-Rogers

Il club inglese è infatti alla ricerca di un sostituto di Morgan Rogers, ceduto al Chelsea per una cifra vicina ai 130 milioni di euro, operazione che aveva suscitato anche la reazione polemica di Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico dei villans Unay Emery avrebbe indicato la necessità di rinforzare il reparto offensivo con un profilo di alto livello e la società, forte dell’importante incasso ottenuto, sarebbe pronta a investire senza particolari problemi. Il Milan, dal canto suo, continua a valutare Leao tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Leao, il Milan è alle spalle

Anche il giocatore non chiuderebbe la porta a un eventuale trasferimento a Birmingham. Pur continuando a considerare il Manchester United la destinazione più gradita, Leao guarda con interesse al progetto dell’Aston Villa, ritenuto uno dei più ambiziosi della Premier League.

Aston Villa-Leao, si può fare

I Villans arrivano da una stagione molto positiva, conclusa con il quarto posto in campionato e la conquista dell’Europa League, risultati che garantiranno anche la partecipazione alla prossima Champions League. Inoltre, la presenza in panchina di Unai Emery rappresenta un ulteriore elemento di richiamo per il portoghese.