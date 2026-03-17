Milan, Leao: sfogo sui social ma il club pensa già a sostituirlo, chi è in pole

Dopo la rabbia della notte dell'Olimpico, il portoghese rompe il silenzio con una storia su Instagram. Il futuro è in dubbio e il club è pronto ad ascoltare offerte

La sconfitta dell’Olimpico lascia ancora pesanti scorie. Il ko del Milan contro la Lazio ha spento quasi definitivamente i sogni scudetto rossoneri e ha lasciato in eredità un caso difficile da gestire. Al centro di tutto c’è ancora lui, Rafa Leao. Il portoghese è stato protagonista in negativo nella sfida contro gli uomini di Sarri con una prestazione insufficiente, quasi superficiale, e la reazione al momento del cambio che ha fatto molto discutere. Dopo il silenzio, è arrivato il primo segnale social dell’attaccante. Leao ha scelto di pubblicare una frase del Vangelo sulle sue storie Instagram che lascia spazio a diverse interpretazioni. Intanto, però, la società fa le dovute riflessioni.

Lo sfogo sui social

Le ombre dell’Olimpico sono ancora pesanti. Sono passate più di 24 ore dal ko ma il caso Leao continua a far rumore. Il portoghese, uscito dal campo rabbioso e insofferente, ha scelto il silenzio prima di rompere gli indugi con un segnale arrivato direttamente dai suoi profili social. L’attaccante ha scelto di manifestare il suo stato d’animo con una storia su Instagram in cui ha citato il Vangelo di Luca, precisamente il versetto numero 37: “Fai ciò che è alla tua portata, l’impossibile è compito mio”. Una frase che appare decisamente sibillina e che apre il campo a mille interpretazioni. Ma oltre le parole la realtà è ben più complessa. La reazione dell’Olimpico è solo l’ultimo capitolo di un’involuzione preoccupante, con la dirigenza rossonera che osserva e riflette.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leao, nervi tesi: la società riflette

La tensione in casa Milan è palpabile e Allegri è chiamato a tenere alta la concentrazione della squadra per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Una missione ora più che mai in bilico, complicata dal caso Leao. Il portoghese è nel pieno di un’involuzione e l’esperimento di vederlo come centravanti non sta dando i frutti sperati. In quella posizione, infatti, fatica a sprigionare la sua esplosività evidenziando ancor di più i limiti realizzativi rossoneri. Del portoghese però non pesano solo le insufficienze sul campo. A preoccupare è anche il fattore caratteriale, come evidenziato nella notte dell’Olimpico: oltre alla rabbia plateale per il cambio è andato in scena uno scontro verbale durissimo con Pulisic, proseguito anche negli spogliatoi. Un atteggiamento che ha irritato profondamente sia i compagni di squadra sia la società che ora ha congelato le trattative per il discorso rinnovo.

Clicca qui per leggere tutte le news sul Milan

Spunta il talento Nusa

Le certezze del passato sembrano ormai sbiadite. Se fino a poco tempo fa la dirigenza rossonera non prendeva nemmeno in considerazione l’idea di privarsi di Leao, ora l’aria è cambiata. Il valore reale dell’attaccante oggi si aggira intorno agli 80 milioni di euro, cifra lontanissima dai 170 milioni della clausola rescissoria. Il Milan non chiude più le porte e guarda con interesse le offerte provenienti dalla Premier League e dall’Arabia Saudita. Intanto, la società inizia a guardare al futuro. Il profilo individuato è quello di Antonio Nusa, talento norvegese del Lipsia valutato circa 35 milioni. L’affare potrebbe decollare soprattutto se il club tedesco dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League. E il Milan segue con attenzione. Piace anche Garnacho.

Milan, vietato sbagliare ancora

Tra ciò che è stato e ciò che sarà brilla la realtà del presente. Allegri ha una priorità assoluta e immediata, ovvero quella di difendere il secondo posto dall’assalto del Napoli di Conte, ora a -1. Il calendario non ammette distrazioni e mette nel mirino la sfida delicatissima contro il Torino, l’ultima gara prima della sosta per i playoff dei Mondiali. Il caso Leao resta una spina nel fianco ma ora serve concentrazione e Allegri ha il compito di ricucire lo strappo in vista di un finale di campionato in cui il Milan non può più permettersi passi falsi.