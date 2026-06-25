Milan, Leao si riavvicina mentre Pulisic accende il mercato: Amorim e i Mondiali riaprono la pista Jackson

Il feeling tra Rafa e il nuovo allenatore, accompagnato dall’interesse del NY City per l’americano potrebbero modificare le strategie del club. Il senegalese prima opzione per l’attacco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il feeling tra Rafa Leao e Ruben Amorim si è acceso a distanza proprio mentre Christian Pulisic si trasformava in un obiettivo di mercato del New York City: l’arrivo del tecnico portoghese e la vetrina dei Mondiali possono spingere il Milan a cambiare le sue strategie riguardo ai due attaccanti? Di certo c’è che i rossoneri hanno bisogno di un centravanti: Nicolas Jackson è l’obiettivo.

Milan, il feeling tra Leao e Amorim

Dalle parole di addio, ai messaggi di stima nei confronti di Ruben Amorim. Dopo aver segnato il suo primo gol ai Mondiali, Rafa Leao pare aver cambiato atteggiamento nei confronti del Milan, spinto dall’arrivo del nuovo tecnico, suo connazionale. È ancora presto per capire se anche la situazione dell’attaccante, sulla carta destinato a lasciare i rossoneri, sia mutata. Tuttavia il feeling scoppiato a distanza tra Leao e Amorim, che hanno anche parlato a telefono, potrebbe indurre al Milan a una serie riflessione, legata anche alla posizione di Christian Pulisic.

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Il Milan cambierà idea su Pulisic?

La stella degli Stati Uniti è considerata incedibile dal club e da Gerry Cardinale, tuttavia proprio le sue performance ai Mondiali hanno acceso l’interesse del New York City, squadra della Mls a cui piacerebbe riportare in patria il giocatore più rappresentativo del soccer a stelle e strisce. Secondo Espn, il Milan ha già rifiutato una prima offerta del club newyorkese per Pulisic, ma chissà che in futuro non possa cambiare idea, magari proprio su input di Amorim.

Il tecnico portoghese, un integralista del 3-4-3 (o 3-4-2-1), ha chiesto al Milan un esterno offensivo con caratteristiche diverse da Pulisic da sistemare sul centro-destra: dall’altra parte, invece, dovrebbe giocare l’americano, ma considerando l’intesa tra Amorim e Leao non è escluso che Rafa possa cambiare idea e che, alla fine, a partire non sia proprio Pulisic…

Milan, priorità Jackson in attacco

La sensazione è che, al momento, non ci sono certezze e che, dopo l’arrivo di Amorim, molte delle strategie del Milan verranno dettate dal mercato: tra Leao e Pulisic alla fine potrebbe semplicemente partire quello dalla cui cessione il Milan incasserà di più. L’unico vero dogma della campagna acquisti rossonera riguarda un altro ruolo: Amorim ha bisogno di un centravanti vero, un numero 9 in grado di assicurare fisicità, attacco alla profondità, abilità sui palloni alti e, soprattutto, gol.

Un identikit che porta dritto a Nicolas Jackson, centravanti del Senegal scaricato dal Bayern Monaco dopo un anno di prestito dal Chelsea. Il Milan non ha però intenzione di rilevare subito il cartellino dell’attaccante, ma di imbastire una trattativa con i Blues sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto o con un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Su queste basi, però, è probabile che la trattativa col Chelsea, interessato a cedere Jackson in via definitiva, vada per le lunghe.