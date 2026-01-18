Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: Allegri rinuncia a Nkunku, tornano Leao e Pulisic. Di Francesco in emergenza

Allegri torna a schierare Leao e Pulisic in attacco, mentre dietro deve fare a meno di Pavlovic, sostituito da De Winter. Turnover anche a centrocampo per il Milan

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Obiettivo tre punti per il Milan, che alla sfida contro un Lecce in piena emergenza torna a presentarsi con la coppia d’attacco titolare Leao-Pulisic. Qualche novità invece tra difesa e centrocampo per i rossoneri. Ecco le scelte di Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco per il match di domenica sera della 21esima giornata di Serie A.

Il momento di Milan e Lecce

Contro il Lecce il Milan di Allegri è chiamato a dare seguito all’importante vittoria fuori casa contro il Como e non perdere ulteriori punti contro una squadra della seconda metà di classifica per provare a tenere il passo dell’Inter e vive le speranze scudetto. I salentini di Di Francesco invece cercano un’impresa simile a quella di inizio gennaio contro la Juventus per interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive per provare anche a uscire dalla zona retrocessione.

Le scelte di Allegri

Per l’occasione Allegri si affida al consueto 3-5-2 con Maignan in porta difeso da Tomori, Gabbia e De Winter, che sostituisce l’infortunato Pavlovic. Sugli esterni tocca invece al solito Saelemaekers e a Bartesaghi, ormai da tempo preferito a Estupinan, mentre in mezzo spazio a Jashari e Loftus-Cheek insieme all’imprescindibile Rabiot. Davanti invece torna la coppia titolare composta da Leao e Pulisic, con Nkunku pronto a subentrare a partita in corso.

Le scelte di Di Francesco

Tante le assenze invece per Di Francesco, che schiera il suo Lecce con il 4-2-3-1 con Falcone in porta, Gallo e Perez, che prende il posto dello squalificato Veiga, come terzini e Tiago Gabriel e Siebert, anche lui al posto dell’altro squalificato Gaspar, come centrali. In mediata tocca invece a Coulibaly e Ramadani, mentre sulla trequarti agiranno Pierotti, Gandelman e il rientrante Banda alle spalle dell’unica punta Stulic visto che l’ex Camarda è ancora alle prese con un infortunio.

Le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Massimiliano Allegri.

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Eusebio Di Francesco.