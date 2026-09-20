I rossoneri cercano il riscatto prima della sosta, mentre Di Francesco dà continuità all’undici che ha battuto il Monza

Il Milan torna in campo con un unico obiettivo: ritrovare la vittoria. I rossoneri, a secco di successi da tre partite tra campionato ed Europa League, cercano il riscatto contro il Lecce di Eusebio Di Francesco nell’ultimo impegno prima della maxi-sosta per le nazionali. La squadra di Ruben Amorim arriva alla sfida dopo i pareggi contro Juventus e Lazio e il ko europeo con il Benfica, una striscia in cui il Milan ha raccolto meno di quanto sperato e mostrato ancora qualche difficoltà sul piano del gioco. Di fronte ci sono però dei salentini rinfrancati dal successo per 3-2 sul Monza, risultato che ha permesso ai pugliesi di salire a quota sei punti e allontanarsi dalla zona calda della classifica. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Formazione Milan: Pulisic vince il ballottaggio con Cissé

L’obiettivo del Milan è mettere i tre punti in tasca prima della maxi-sosta per le nazionali e interrompere una serie di tre gare consecutive senza vittorie. Amorim conferma il 3-4-2-1 e riparte da Maignan tra i pali, protetto dalla difesa a tre composta da Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie il tecnico portoghese dà fiducia a Chukwueze ed Estupinan, con quest’ultimo preferito a Moreira nonostante l’impatto devastante del giovane esterno contro la Lazio. Entrato nella ripresa all’Olimpico, il classe 2004 ha firmato in appena due minuti la doppietta che haconsentito ai rossoneri di rimontare dal 2-0 al 2-2. In mezzo al campo spazio invece alla qualità e all’esperienza della coppia formata da Modric e Rabiot.

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La scelta più attesa riguarda però la trequarti. Amorim punta su Pulisic, che vince il ballottaggio con Cissé e parte dal primo minuto al fianco di Saelemaekers. Il giovane ex Verona, decisivo con il gol del momentaneo vantaggio contro la Juventus, parte dunque dalla panchina. Nessun dubbio invece al centro dell’attacco, dove Goncalo Ramos resta il riferimento offensivo del Milan.

Formazione Lecce: Di Francesco conferma l’undici che ha battuto il Monza

Pochi dubbi invece per Eusebio Di Francesco, che sceglie la continuità e conferma in blocco l’undici protagonista del successo contro il Monza. Il Lecce riparte dal 4-3-3 e da Falcone tra i pali. Davanti al portiere giallorosso ci sono Danilo Veiga e Gallo sulle corsie, mentre al centro della difesa viene riproposta la coppia composta da Gaspar e Siebert.

Conferme anche a centrocampo, dove Maleh, Ilic e Coulibaly formano ancora il terzetto scelto dall’allenatore salentino. Proprio Coulibaly arriva a San Siro con il morale alto dopo essere stato il grande protagonista dell’ultima giornata con la doppietta realizzata contro il Monza. Nessun cambiamento neppure nel reparto offensivo. Monteiro e Pierotti agiscono ai lati di Stulic, riferimento centrale del tridente. Di Francesco si affida quindi agli stessi uomini dell’ultima uscita con l’obiettivo di dare continuità ai tre punti conquistati al Via del Mare e provare a mettere in difficoltà un Milan chiamato invece a ritrovare il successo.

Le formazioni ufficiali