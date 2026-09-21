Milan-Lecce, moviola: dopo i rigori son spariti anche i gialli e il recupero, quanti dubbi sul terzo gol

La prova dell’arbitro La Penna a San Siro nel posticipo di serie A analizzata al microscopio dal talent di Mediaset Graziano Cesari, un solo ammonito

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Prova discreta di La Penna che sta tornando ai suoi livelli ma resta qualche ombra sia sul metro disciplinare che sull’episodio del terzo gol. Un solo ammonito è poco ed anche il recupero sia del primo che soprattutto del secondo tempo è stato troppo breve. Giusto invece annullare la rete di Pavlovic. Vediamo cosa è successo a San Siro.

Milan-Lecce, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 14′ il gol di Pulisic. L’arbitro lascia giocare, forse troppo: non punisce l’entrata irruente di Jamil Siebert al 31′ e i reiterati falli tattici dell’esterno salentino Danilo Veiga. Al 56′ Pavlovic trova la via della rete con un tocco sottomisura, ma il guardalinee segnala prontamente la posizione di fuorigioco di partenza del centrale del Milan, rete annullata e decisione confermata dal rapido controllo della sala VAR.

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I dubbi sul terzo gol

Al 56′ primo e unico giallo, è per Veiga per un brutto fallo su Estupinan. Al 62′ Gonçalo Ramos serve con i tempi perfetti Rabiot, che raddoppia. Dubbi sul terzo gol del Milan al 74′: Maignan va al lancio lungo per Gonçalo Ramos, che si libera in maniera sospetta di Kialonda Gaspar. Il pallone arriva a Diego Moreira che sì invola e segna. Vane le proteste del Lecce. Dopo soli 3′ di recupero finisce 3-0.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset Graziano Cesari che a Pressing, su Canale 5, si sofferma sul gol di Moreira: “Per me La Penna ha arbitrato bene ma c’è un episodio in cui il Lecce ha protestato ed è relativo al terzo gol del Milan, con la bellissima azione di Moreira in cavalcata, la rete nasce da un intervento di Ramos che però entra in contatto coin Gaspar: per me ci sono contatti che dovrebbero essere sanzionati, si sta esagerando a non fischiarli più”.

Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo 4 stagioni fa Federico La Penna, la scelta per Milan-Lecce, dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato la scora stagione in Inter-Torino e fu protagonista nel celebre Inter-Juve, con la svista sul caso-Bastoni. Ultima uscita in A in Parma-Monza.

I precedenti tra le due squadre

Su 48 incontri si contavano 2 vittorie dei salentini, 15 pareggi e 31 successi rossoneri.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vecchi con Tremolada IV uomo, Maggioni al Var e Santoro all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Veiga.