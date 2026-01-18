Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Milan-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Lecce di Serie A 2025-26, 21a giornata: data, orario, probabili formazioni, arbitro, indisponibili e statistiche a confronto

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

MilanLecce è una sfida da testa-coda della 21a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20.45. I rossoneri sono 2° con 43 punti in 20 gare (12 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta; 33 gol fatti, 16 subiti), i salentini 17° a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 13 gol segnati, 28 incassati). Per il Milan occasione per blindare l’alta classifica; per il Lecce punti pesanti in ottica salvezza.


Probabili formazioni di Milan-Lecce

A poche ore dal via, il Milan dovrebbe confermare un 3-5-2 elastico: Maignan tra i pali, linea con Tomori, Gabbia, Bartesaghi; sugli esterni Saelemaekers e Estupinan, in mezzo regia ed equilibrio affidati a Modric, Fofana e Rabiot. In avanti coppia di qualità con Pulisic e Leao. Tra gli assenti potrebbero spiccare Gimenez e Pavlovic. Il Lecce, privo per squalifica di Veiga e Kialonda Gaspar, si orienterebbe su un 4-2-3-1: dietro fascia destra a Kouassi, centrali SiebertCoelho Oliveira, a sinistra Gallo; in mediana coppia di filtro con Ramadani e Coulibaly. Sulla trequarti opzioni Sottil, Gandelman, Banda, mentre in punta dovrebbe toccare a Stulic; ballottaggi aperti nelle corsie e tra gli under a gara in corso.

  • Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.

V:Sport

  • Lecce (4-2-3-1): Falcone; Kouassi, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Sottil, Gandelman, Banda; Stulic.

V:Sport

Gli indisponibili di Milan-Lecce

Capitolo assenze: il Milan potrebbe rinunciare a pedine utili in entrambe le fasi come Gimenez e Pavlovic, mentre il Lecce sconta due squalifiche pesanti nelle retrovie e monitora le condizioni di Berisha. In dubbio anche profili offensivi che riducono le rotazioni. Scelte obbligate soprattutto per i salentini, che potrebbero attingere alla panchina per rimpiazzare gli squalificati.

  • Milan – Infortunati: Gimenez (infortunio alla caviglia), Pavlovic (trauma alla testa). Squalificati: nessuno.
  • Lecce – Infortunati: Berisha (lesione alla coscia – in dubbio), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: Danilo Veiga (squalifica per somma di ammonizioni, 1 giornata), Kialonda Gaspar (squalifica per espulsione, 3 giornate).

Le ultime partite giocate

Milan in continuità: ritmo alto e solidità, con capacità di gestione nei finali. Lecce in difficoltà: pochi gol segnati e diverse amnesie difensive, soprattutto contro avversarie di rango. Trend che indirizza l’inerzia verso i rossoneri, mentre i salentini cercano un colpo di svolta.

Milan ok ok x x ok
Lecce ko x ko ko ko

Nelle ultime 5 partite il Milan ha totalizzato 11 punti; il Lecce ne ha raccolto 1. Dettaglio dei risultati:

  • Milan

Milan-Verona 3-0; Cagliari-Milan 0-1; Milan-Genoa 1-1; Fiorentina-Milan 1-1; Como-Milan 1-3

  • Lecce

Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2; Lecce-Parma 1-2; Inter-Lecce 1-0

L’arbitro di Milan-Lecce

Designato il signor Zufferli di Udine. Al VAR Nasca e all’AVAR Mazzoleni, con assistenti Ceccon e Laudato, IV uomo Marcenaro. Nella Serie A 2025/26 Luca Zufferli ha diretto 9 incontri: 4 rigori concessi, 24 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 2.7 gialli a partita e 9.4 falli per cartellino.

  • Arbitro: ZUFFERLI
  • Assistenti: CECCON – LAUDATO
  • IV: MARCENARO
  • VAR: NASCA
  • AVAR: MAZZOLENI

Informazioni interessanti sul match

La tradizione sorride al Milan, che a San Siro ha spesso imposto ritmo e qualità contro il Lecce. I rossoneri arrivano con una lunga serie positiva in campionato e con la peculiarità di saper rimontare: tanti punti recuperati da situazione di svantaggio testimoniano carattere e profondità. I salentini, invece, attraversano un passaggio complicato, con più di una gara storta nelle ultime settimane e due squalifiche che tolgono riferimenti dietro. Occhio però alla tenuta mentale: sfide ravvicinate contro big possono compattare il gruppo e innescare un contro-break. I precedenti dicono che il fattore Meazza pesa molto e che i rossoneri, contro avversarie di bassa classifica, ultimamente hanno talvolta frenato, aprendo scenari a gara bloccata. Dettagli, calci piazzati e gestione delle seconde palle potrebbero diventare temi determinanti, così come la serata di Falcone tra i pali e le accelerazioni di Leao e Pulisic nell’uno contro uno.

  • Serie positiva: il Milan ha vinto le ultime quattro contro il Lecce in A; l’ultimo filotto di cinque risale al periodo 1989-1993.
  • Tabù per i salentini: nelle ultime 28 sfide di A, il Lecce ha trovato un solo successo contro il Milan (1-0 nel 2006 con gol di Konan).
  • San Siro fortino: 15 vittorie del Milan in 19 gare interne col Lecce (79% di successi); meglio solo col Palermo.
  • Lunga imbattibilità: il Milan è rimasto senza sconfitte per 19 gare di fila in questo campionato (12V, 7N), sfiorando numeri d’antan.
  • Insidia classifica: contro squadre nelle ultime cinque posizioni, il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque: attenzione a cali di concentrazione.
  • Trend negativo: il Lecce arriva da tre ko di fila in A (Roma, Parma, Inter) e vuole evitare la quarta sconfitta consecutiva.
  • Tour de force: per il Lecce, seconda trasferta di fila a Milano dopo l’Inter, situazione rarissima in pochi giorni.
  • Rimontatori: il Milan ha già guadagnato 13 punti da svantaggio, record del torneo; il Lecce ne ha persi 10 da vantaggio.
  • Uomo copertina rossonero: Rabiot è reduce da una gara da protagonista; cerca continuità realizzativa.
  • Bandiera giallorossa: Falcone non ha saltato un minuto di A dal 2022/23: 134 presenze consecutive in campionato con il Lecce.

Le statistiche stagionali di Milan e Lecce

Il Milan segna di più (33 a 13), concede meno (16 a 28) e tiene più palla (50.8% a 43.3%). Tira di più e meglio (206 tiri totali, precisione 46.1% contro 132 e 37.9%). Il Lecce è più diretto (PPDA 12.6) ma paga in zona gol. Sui piazzati, equilibrio nei corner: 95 a 97. Nota chiave: punti da rimonta 13 per i rossoneri, solo 1 per i salentini. Clean sheet: 9 Milan, 6 Lecce.

Giocatori: per il Milan spiccano i gol di Pulisic (8) e Leao (7), con Nkunku a 4 e Rabiot a 3; assist leader Rabiot (3) e Pulisic (2). Ammoniti più frequenti: Tomori (4), Gabbia (3). Maignan a quota 7 clean sheet. Nel Lecce, miglior bottino per Stulic e Banda (2 gol), con Berisha a 2 assist; più ammoniti Kialonda Gaspar (6), Ramadani e Danilo Veiga (5). Rossi: Estupinan (1), Banda (1), Kialonda Gaspar (1). Falcone a 6 clean sheet.

Milan Lecce
Partite giocate 20 20
Vittorie 12 4
Pareggi 7 5
Sconfitte 1 11
Gol fatti 33 13
Gol subiti 16 28
Clean sheet 9 6
Possesso palla (%) 50.8 43.3
Tiri totali 206 132
Tiri in porta 95 50
Precisione tiro (%) 46.12 37.88
PPDA 16.5 12.6
Corn​er 95 97
Cartellini gialli 31 39
Cartellini rossi 1 2
Punti da svantaggio 13 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Milan-Lecce?

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Milan-Lecce?

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Chi è l’arbitro di Milan-Lecce?

Luca Zufferli di Udine. Assistenti Ceccon-Laudato, IV Marcenaro, VAR Nasca, AVAR Mazzoleni.

Milan-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Parma - Genoa
Bologna - Fiorentina
Torino - Roma
Milan - Lecce
SERIE B:
Pescara - Modena
Palermo - Spezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio