Milan-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan–Lecce è una sfida da testa-coda della 21a giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20.45. I rossoneri sono 2° con 43 punti in 20 gare (12 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta; 33 gol fatti, 16 subiti), i salentini 17° a quota 17 (4 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte; 13 gol segnati, 28 incassati). Per il Milan occasione per blindare l’alta classifica; per il Lecce punti pesanti in ottica salvezza.
- Probabili formazioni di Milan-Lecce
- Gli indisponibili di Milan-Lecce
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Milan-Lecce
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Milan e Lecce
Probabili formazioni di Milan-Lecce
A poche ore dal via, il Milan dovrebbe confermare un 3-5-2 elastico: Maignan tra i pali, linea con Tomori, Gabbia, Bartesaghi; sugli esterni Saelemaekers e Estupinan, in mezzo regia ed equilibrio affidati a Modric, Fofana e Rabiot. In avanti coppia di qualità con Pulisic e Leao. Tra gli assenti potrebbero spiccare Gimenez e Pavlovic. Il Lecce, privo per squalifica di Veiga e Kialonda Gaspar, si orienterebbe su un 4-2-3-1: dietro fascia destra a Kouassi, centrali Siebert–Coelho Oliveira, a sinistra Gallo; in mediana coppia di filtro con Ramadani e Coulibaly. Sulla trequarti opzioni Sottil, Gandelman, Banda, mentre in punta dovrebbe toccare a Stulic; ballottaggi aperti nelle corsie e tra gli under a gara in corso.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.
- Lecce (4-2-3-1): Falcone; Kouassi, Siebert, Coelho Oliveira, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Sottil, Gandelman, Banda; Stulic.
Gli indisponibili di Milan-Lecce
Capitolo assenze: il Milan potrebbe rinunciare a pedine utili in entrambe le fasi come Gimenez e Pavlovic, mentre il Lecce sconta due squalifiche pesanti nelle retrovie e monitora le condizioni di Berisha. In dubbio anche profili offensivi che riducono le rotazioni. Scelte obbligate soprattutto per i salentini, che potrebbero attingere alla panchina per rimpiazzare gli squalificati.
- Milan – Infortunati: Gimenez (infortunio alla caviglia), Pavlovic (trauma alla testa). Squalificati: nessuno.
- Lecce – Infortunati: Berisha (lesione alla coscia – in dubbio), Camarda (infortunio alla spalla). Squalificati: Danilo Veiga (squalifica per somma di ammonizioni, 1 giornata), Kialonda Gaspar (squalifica per espulsione, 3 giornate).
Le ultime partite giocate
Milan in continuità: ritmo alto e solidità, con capacità di gestione nei finali. Lecce in difficoltà: pochi gol segnati e diverse amnesie difensive, soprattutto contro avversarie di rango. Trend che indirizza l’inerzia verso i rossoneri, mentre i salentini cercano un colpo di svolta.
|Milan
|ok
|ok
|x
|x
|ok
|Lecce
|ko
|x
|ko
|ko
|ko
Nelle ultime 5 partite il Milan ha totalizzato 11 punti; il Lecce ne ha raccolto 1. Dettaglio dei risultati:
- Milan
Milan-Verona 3-0; Cagliari-Milan 0-1; Milan-Genoa 1-1; Fiorentina-Milan 1-1; Como-Milan 1-3
- Lecce
Lecce-Como 0-3; Juventus-Lecce 1-1; Lecce-Roma 0-2; Lecce-Parma 1-2; Inter-Lecce 1-0
L’arbitro di Milan-Lecce
Designato il signor Zufferli di Udine. Al VAR Nasca e all’AVAR Mazzoleni, con assistenti Ceccon e Laudato, IV uomo Marcenaro. Nella Serie A 2025/26 Luca Zufferli ha diretto 9 incontri: 4 rigori concessi, 24 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 2.7 gialli a partita e 9.4 falli per cartellino.
- Arbitro: ZUFFERLI
- Assistenti: CECCON – LAUDATO
- IV: MARCENARO
- VAR: NASCA
- AVAR: MAZZOLENI
Informazioni interessanti sul match
La tradizione sorride al Milan, che a San Siro ha spesso imposto ritmo e qualità contro il Lecce. I rossoneri arrivano con una lunga serie positiva in campionato e con la peculiarità di saper rimontare: tanti punti recuperati da situazione di svantaggio testimoniano carattere e profondità. I salentini, invece, attraversano un passaggio complicato, con più di una gara storta nelle ultime settimane e due squalifiche che tolgono riferimenti dietro. Occhio però alla tenuta mentale: sfide ravvicinate contro big possono compattare il gruppo e innescare un contro-break. I precedenti dicono che il fattore Meazza pesa molto e che i rossoneri, contro avversarie di bassa classifica, ultimamente hanno talvolta frenato, aprendo scenari a gara bloccata. Dettagli, calci piazzati e gestione delle seconde palle potrebbero diventare temi determinanti, così come la serata di Falcone tra i pali e le accelerazioni di Leao e Pulisic nell’uno contro uno.
- Serie positiva: il Milan ha vinto le ultime quattro contro il Lecce in A; l’ultimo filotto di cinque risale al periodo 1989-1993.
- Tabù per i salentini: nelle ultime 28 sfide di A, il Lecce ha trovato un solo successo contro il Milan (1-0 nel 2006 con gol di Konan).
- San Siro fortino: 15 vittorie del Milan in 19 gare interne col Lecce (79% di successi); meglio solo col Palermo.
- Lunga imbattibilità: il Milan è rimasto senza sconfitte per 19 gare di fila in questo campionato (12V, 7N), sfiorando numeri d’antan.
- Insidia classifica: contro squadre nelle ultime cinque posizioni, il Milan ha pareggiato quattro delle ultime cinque: attenzione a cali di concentrazione.
- Trend negativo: il Lecce arriva da tre ko di fila in A (Roma, Parma, Inter) e vuole evitare la quarta sconfitta consecutiva.
- Tour de force: per il Lecce, seconda trasferta di fila a Milano dopo l’Inter, situazione rarissima in pochi giorni.
- Rimontatori: il Milan ha già guadagnato 13 punti da svantaggio, record del torneo; il Lecce ne ha persi 10 da vantaggio.
- Uomo copertina rossonero: Rabiot è reduce da una gara da protagonista; cerca continuità realizzativa.
- Bandiera giallorossa: Falcone non ha saltato un minuto di A dal 2022/23: 134 presenze consecutive in campionato con il Lecce.
Le statistiche stagionali di Milan e Lecce
Il Milan segna di più (33 a 13), concede meno (16 a 28) e tiene più palla (50.8% a 43.3%). Tira di più e meglio (206 tiri totali, precisione 46.1% contro 132 e 37.9%). Il Lecce è più diretto (PPDA 12.6) ma paga in zona gol. Sui piazzati, equilibrio nei corner: 95 a 97. Nota chiave: punti da rimonta 13 per i rossoneri, solo 1 per i salentini. Clean sheet: 9 Milan, 6 Lecce.
Giocatori: per il Milan spiccano i gol di Pulisic (8) e Leao (7), con Nkunku a 4 e Rabiot a 3; assist leader Rabiot (3) e Pulisic (2). Ammoniti più frequenti: Tomori (4), Gabbia (3). Maignan a quota 7 clean sheet. Nel Lecce, miglior bottino per Stulic e Banda (2 gol), con Berisha a 2 assist; più ammoniti Kialonda Gaspar (6), Ramadani e Danilo Veiga (5). Rossi: Estupinan (1), Banda (1), Kialonda Gaspar (1). Falcone a 6 clean sheet.
|Milan
|Lecce
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|12
|4
|Pareggi
|7
|5
|Sconfitte
|1
|11
|Gol fatti
|33
|13
|Gol subiti
|16
|28
|Clean sheet
|9
|6
|Possesso palla (%)
|50.8
|43.3
|Tiri totali
|206
|132
|Tiri in porta
|95
|50
|Precisione tiro (%)
|46.12
|37.88
|PPDA
|16.5
|12.6
|Corner
|95
|97
|Cartellini gialli
|31
|39
|Cartellini rossi
|1
|2
|Punti da svantaggio
|13
|1
FAQ
- Quando si gioca Milan-Lecce?
-
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Milan-Lecce?
-
Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.
- Chi è l’arbitro di Milan-Lecce?
-
Luca Zufferli di Udine. Assistenti Ceccon-Laudato, IV Marcenaro, VAR Nasca, AVAR Mazzoleni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.