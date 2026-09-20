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Milan-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Lecce di Serie A 2026-27, 5a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Redazione

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Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, domenica 20 settembre 2026 alle 20.45, va in scena MilanLecce per la 5a giornata di Serie A. I rossoneri sono 6° con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi; 7 gol fatti, 4 subiti), i salentini 12° a quota 6 (2 vittorie, 2 sconfitte; 5 gol segnati, 7 incassati). Incrocio tra ambizioni europee e obiettivo salvezza: per il Milan test di continuità e spinta verso l’alto, per il Lecce prova di temperamento su un campo storicamente ostico.


Probabili formazioni di Milan-Lecce

A ridosso del via, il Milan si orienterebbe su un 3-4-2-1 con equilibrio e gamba sulle corsie: tra i pali Maignan, terzetto in costruzione con Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle fasce ampiezza e strappi affidati a Chukwueze e Moreira, mentre in mezzo la regia di Modric accanto alla fisicità di Musah. Tra le linee potrebbero agire Rabiot e Pulisic a supporto di Ramos. Possibili alternative: Loftus-Cheek per dare muscoli in mediana, chance per Tomori o Estupiñán nelle rotazioni. Il Lecce dovrebbe confermare il 4-3-3: Falcone riferimento dietro, catena di destra con Veiga e copertura di Siebert, in coppia con Tiago Gabriel e Gallo a sinistra. In mediana densità e inserimenti con Coulibaly, Ilic e Ngom; davanti corsie verticali con Pierotti e Monteiro ai lati di Stulic. Tra gli indisponibili giallorossi figurano Geubbels e Berisha, elementi che toglierebbero soluzioni in panchina.

  • Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos.
  • Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Ngom; Pierotti, Stulic, Monteiro.

Gli indisponibili di Milan-Lecce

Pochi dubbi per le panchine: il Milan dovrebbe presentarsi senza defezioni di spicco, utile per gestire i cambi tra qualità e fisicità. Il Lecce perde invece opzioni davanti e in mezzo: l’assenza di Geubbels toglie profondità al tridente, mentre quella di Berisha riduce le rotazioni in mediana. Nessuna squalifica segnalata per entrambe: l’inerzia disciplinare non dovrebbe pesare sulle scelte iniziali.

  • Milan – Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno.
  • Lecce – Infortunati: Geubbels (infortunio alla caviglia), Berisha (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Milan in serie positiva: solidità e colpi nei finali l’hanno spinto a 2 vittorie e 2 pari, con segnali confortanti anche fuori casa. Il Lecce alterna alti e bassi: exploit a Venezia e cadute contro avversari di rango, ma il 4-3-3 resta capace di colpire in transizione. Forma recente che racconta un duello aperto, con i rossoneri più continui e i salentini pericolosi nelle ripartenze.

Milan ok ok x x
Lecce ok ko ko ok
  • Milan: Torino–Milan 1-2; Milan–Venezia 2-0; Juventus–Milan 1-1; Lazio–Milan 2-2.
  • Lecce: Venezia–Lecce 0-2; Lecce–Roma 0-4; Cagliari–Lecce 1-0; Lecce–Monza 3-2.

L’arbitro di Milan-Lecce

Dirige La Penna, assistenti Lo Cicero e Vecchi; IV Tremolada, VAR Maggioni, AVAR Santoro. In questa Serie A 2026/27 La Penna ha diretto 1 partita: 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni e nessuna espulsione, con 32 falli fischiati e 4 fuorigioco segnalati: trend di gestione severa ma lineare, che potrebbe premiare chi mantiene lucidità nei duelli.

  • Arbitro: La Penna
  • Assistenti: Lo Cicero – Vecchi
  • IV: Tremolada
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Santoro

Statistiche interessanti

La storia recente pende dalla parte del Milan: serie aperta di successi contro il Lecce e percorso casalingo spesso autoritario. I rossoneri segnano moltissimo nell’ultima mezz’ora, mentre i salentini soffrono proprio nelle fasi iniziali: una chiave che potrebbe indirizzare ritmo e inerzia. Spiccano i lampi di Moreira, in fiducia tra dribbling e conclusioni, e il feeling di Pulisic con la porta giallorossa. Dall’altra parte, il dinamismo di Coulibaly e le geometrie di Ilic hanno dato continuità offensiva ai pugliesi nelle ultime uscite. Sul piano tattico, 3-4-2-1 contro 4-3-3 promette un duello sulle corsie: il Milan proverà a sfondare con ampiezza e seconda linea aggressiva, il Lecce cercherà transizioni e palla inattiva, dove ha già colpito. Occhio all’inerzia psicologica: imbattibilità rossonera lunga, ma salentini capaci di strappare punti pesanti in trasferta quando il match si spezza.

  • Il Milan arriva da cinque vittorie consecutive contro il Lecce in A, con quattro clean sheet e 12-2 di parziale.
  • Serie di imbattibilità rossonera in corso contro il Lecce: 16 gare senza ko (11V, 5N) dal 2006.
  • Al Meazza, dall’inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso col Lecce: 12 vittorie e 2 pareggi, 38-8 il totale reti.
  • Il Milan ha pareggiato le ultime due: non arriva a tre X di fila in A dal 2018.
  • Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei in A, con media di 1,5 gol a partita nel periodo.
  • Tutte le 7 reti del Milan in questo campionato sono arrivate nell’ultima mezz’ora.
  • Il Lecce ha incassato 5 dei 7 gol subiti entro la mezz’ora iniziale.
  • Moreira è in striscia tra gol e assist e potrebbe timbrare per due gare di fila nei top campionati.
  • Pulisic ha uno score brillante contro il Lecce, con cinque centri in cinque sfide.
  • Coulibaly e Ilic sommano giocate pesanti: due centrocampisti giallorossi già coinvolti in più reti.

Le statistiche stagionali di Milan e Lecce

Il Milan guida il confronto nel gioco: possesso 58,2% e 41 tiri totali contro il 40,6% e 31 del Lecce. Rossoneri più precisi (17 tiri nello specchio) e con PPDA migliore (12,4 vs 13,5), segnale di pressione più alta. In classifica: Milan 8 punti (2V, 2N, 0P; gol 7-4), Lecce 6 (2V, 0N, 2P; gol 5-7). Giallorossi però efficaci sulle palle alte e nelle ripartenze, con blocco difensivo capace di volume nelle chiusure.

A livello individuale: in casa Milan spiccano i 2 gol di Moreira e Cisse, con Chukwueze e Rabiot a quota 2 assist. Per il Lecce, fari su Coulibaly (2 gol e 1 assist) e le sponde di Tiago Gabriel (già a segno). Ammoniti principali: Pavlovic (2) per il Milan; Danilo Veiga e Kialonda Gaspar (2) per il Lecce. Cartellini rossi: nessuno. Clean sheet: Maignan 1, Falcone 1.

Milan Lecce
Partite giocate 4 4
Vittorie 2 2
Pareggi 2 0
Sconfitte 0 2
Gol fatti 7 5
Gol subiti 4 7
Possesso palla (%) 58,2 40,6
Tiri totali 41 31
Tiri in porta 17 14
PPDA 12,4 13,5
Cartellini gialli 8 9
Clean sheet 1 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Milan-Lecce e a che ora?

Domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Milan-Lecce?

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Chi è l’arbitro di Milan-Lecce?

L’arbitro è La Penna, assistenti Lo Cicero e Vecchi; IV Tremolada; VAR Maggioni; AVAR Santoro.

Milan-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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