Milan-Lecce: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Lecce di Serie A 2026-27, 5a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, domenica 20 settembre 2026 alle 20.45, va in scena Milan–Lecce per la 5a giornata di Serie A. I rossoneri sono 6° con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi; 7 gol fatti, 4 subiti), i salentini 12° a quota 6 (2 vittorie, 2 sconfitte; 5 gol segnati, 7 incassati). Incrocio tra ambizioni europee e obiettivo salvezza: per il Milan test di continuità e spinta verso l’alto, per il Lecce prova di temperamento su un campo storicamente ostico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Milan-Lecce

A ridosso del via, il Milan si orienterebbe su un 3-4-2-1 con equilibrio e gamba sulle corsie: tra i pali Maignan, terzetto in costruzione con Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle fasce ampiezza e strappi affidati a Chukwueze e Moreira, mentre in mezzo la regia di Modric accanto alla fisicità di Musah. Tra le linee potrebbero agire Rabiot e Pulisic a supporto di Ramos. Possibili alternative: Loftus-Cheek per dare muscoli in mediana, chance per Tomori o Estupiñán nelle rotazioni. Il Lecce dovrebbe confermare il 4-3-3: Falcone riferimento dietro, catena di destra con Veiga e copertura di Siebert, in coppia con Tiago Gabriel e Gallo a sinistra. In mediana densità e inserimenti con Coulibaly, Ilic e Ngom; davanti corsie verticali con Pierotti e Monteiro ai lati di Stulic. Tra gli indisponibili giallorossi figurano Geubbels e Berisha, elementi che toglierebbero soluzioni in panchina.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos.

(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Ngom; Pierotti, Stulic, Monteiro.

Gli indisponibili di Milan-Lecce

Pochi dubbi per le panchine: il Milan dovrebbe presentarsi senza defezioni di spicco, utile per gestire i cambi tra qualità e fisicità. Il Lecce perde invece opzioni davanti e in mezzo: l’assenza di Geubbels toglie profondità al tridente, mentre quella di Berisha riduce le rotazioni in mediana. Nessuna squalifica segnalata per entrambe: l’inerzia disciplinare non dovrebbe pesare sulle scelte iniziali.

Milan – Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno.

– Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno. Lecce – Infortunati: Geubbels (infortunio alla caviglia), Berisha (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Milan in serie positiva: solidità e colpi nei finali l’hanno spinto a 2 vittorie e 2 pari, con segnali confortanti anche fuori casa. Il Lecce alterna alti e bassi: exploit a Venezia e cadute contro avversari di rango, ma il 4-3-3 resta capace di colpire in transizione. Forma recente che racconta un duello aperto, con i rossoneri più continui e i salentini pericolosi nelle ripartenze.

Milan ok ok x x Lecce ok ko ko ok

Milan : Torino–Milan 1-2; Milan–Venezia 2-0; Juventus–Milan 1-1; Lazio–Milan 2-2.

: Torino–Milan 1-2; Milan–Venezia 2-0; Juventus–Milan 1-1; Lazio–Milan 2-2. Lecce: Venezia–Lecce 0-2; Lecce–Roma 0-4; Cagliari–Lecce 1-0; Lecce–Monza 3-2.

L’arbitro di Milan-Lecce

Dirige La Penna, assistenti Lo Cicero e Vecchi; IV Tremolada, VAR Maggioni, AVAR Santoro. In questa Serie A 2026/27 La Penna ha diretto 1 partita: 0 rigori assegnati, 4 ammonizioni e nessuna espulsione, con 32 falli fischiati e 4 fuorigioco segnalati: trend di gestione severa ma lineare, che potrebbe premiare chi mantiene lucidità nei duelli.

Arbitro : La Penna

: La Penna Assistenti : Lo Cicero – Vecchi

: Lo Cicero – Vecchi IV : Tremolada

: Tremolada VAR : Maggioni

: Maggioni AVAR: Santoro

Statistiche interessanti

La storia recente pende dalla parte del Milan: serie aperta di successi contro il Lecce e percorso casalingo spesso autoritario. I rossoneri segnano moltissimo nell’ultima mezz’ora, mentre i salentini soffrono proprio nelle fasi iniziali: una chiave che potrebbe indirizzare ritmo e inerzia. Spiccano i lampi di Moreira, in fiducia tra dribbling e conclusioni, e il feeling di Pulisic con la porta giallorossa. Dall’altra parte, il dinamismo di Coulibaly e le geometrie di Ilic hanno dato continuità offensiva ai pugliesi nelle ultime uscite. Sul piano tattico, 3-4-2-1 contro 4-3-3 promette un duello sulle corsie: il Milan proverà a sfondare con ampiezza e seconda linea aggressiva, il Lecce cercherà transizioni e palla inattiva, dove ha già colpito. Occhio all’inerzia psicologica: imbattibilità rossonera lunga, ma salentini capaci di strappare punti pesanti in trasferta quando il match si spezza.

Il Milan arriva da cinque vittorie consecutive contro il Lecce in A, con quattro clean sheet e 12-2 di parziale.

arriva da cinque vittorie consecutive contro il in A, con quattro clean sheet e 12-2 di parziale. Serie di imbattibilità rossonera in corso contro il Lecce : 16 gare senza ko (11V, 5N) dal 2006.

: 16 gare senza ko (11V, 5N) dal 2006. Al Meazza, dall’inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso col Lecce : 12 vittorie e 2 pareggi, 38-8 il totale reti.

non ha mai perso col : 12 vittorie e 2 pareggi, 38-8 il totale reti. Il Milan ha pareggiato le ultime due: non arriva a tre X di fila in A dal 2018.

ha pareggiato le ultime due: non arriva a tre X di fila in A dal 2018. Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei in A, con media di 1,5 gol a partita nel periodo.

ha vinto quattro delle ultime sei in A, con media di 1,5 gol a partita nel periodo. Tutte le 7 reti del Milan in questo campionato sono arrivate nell’ultima mezz’ora.

in questo campionato sono arrivate nell’ultima mezz’ora. Il Lecce ha incassato 5 dei 7 gol subiti entro la mezz’ora iniziale.

ha incassato 5 dei 7 gol subiti entro la mezz’ora iniziale. Moreira è in striscia tra gol e assist e potrebbe timbrare per due gare di fila nei top campionati.

è in striscia tra gol e assist e potrebbe timbrare per due gare di fila nei top campionati. Pulisic ha uno score brillante contro il Lecce , con cinque centri in cinque sfide.

ha uno score brillante contro il , con cinque centri in cinque sfide. Coulibaly e Ilic sommano giocate pesanti: due centrocampisti giallorossi già coinvolti in più reti.

Le statistiche stagionali di Milan e Lecce

Il Milan guida il confronto nel gioco: possesso 58,2% e 41 tiri totali contro il 40,6% e 31 del Lecce. Rossoneri più precisi (17 tiri nello specchio) e con PPDA migliore (12,4 vs 13,5), segnale di pressione più alta. In classifica: Milan 8 punti (2V, 2N, 0P; gol 7-4), Lecce 6 (2V, 0N, 2P; gol 5-7). Giallorossi però efficaci sulle palle alte e nelle ripartenze, con blocco difensivo capace di volume nelle chiusure.

A livello individuale: in casa Milan spiccano i 2 gol di Moreira e Cisse, con Chukwueze e Rabiot a quota 2 assist. Per il Lecce, fari su Coulibaly (2 gol e 1 assist) e le sponde di Tiago Gabriel (già a segno). Ammoniti principali: Pavlovic (2) per il Milan; Danilo Veiga e Kialonda Gaspar (2) per il Lecce. Cartellini rossi: nessuno. Clean sheet: Maignan 1, Falcone 1.

Milan Lecce Partite giocate 4 4 Vittorie 2 2 Pareggi 2 0 Sconfitte 0 2 Gol fatti 7 5 Gol subiti 4 7 Possesso palla (%) 58,2 40,6 Tiri totali 41 31 Tiri in porta 17 14 PPDA 12,4 13,5 Cartellini gialli 8 9 Clean sheet 1 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Milan-Lecce e a che ora? Domenica 20 settembre 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Milan-Lecce? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Lecce? L’arbitro è La Penna, assistenti Lo Cicero e Vecchi; IV Tremolada; VAR Maggioni; AVAR Santoro.