Milan-Lecce: rigore negato, proteste a San Siro. Marelli chiarisce e bacchetta Zufferli, il web s’infiamma

Epidosio dubbio nell'area salentina nei minuti finali del primo tempo per un tocco sospetto di Gallo. Perché l'esperto di Dazn ha "ammonito" l'arbitro

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nei minuti finali del primo tempo del posticipo domenicale tra Milan e Lecce i rossoneri hanno chiesto a gran voce un calcio di rigore negato da Zufferli. Inutili le proteste di Pulisic e compagni nonostante il tocco sospetto di Gallo: niente penalty. L’esperto di Dazn, Luca Marelli, ha fatto chiarezza sulla dinamica dell’azione mentre, proprio poco prima, aveva redarguito l’arbitro, la cui direzione di gara ha fatto storcere il naso a molti tifosi sul web.

Milan-Lecce: proteste rossonere, niente rigore

Al minuto 43’, dunque a una manciata di secondi dalla fine della prima frazione, il Milan ha protestato per la mancata concessione di un rigore da parte di Zufferli per il tocco di braccio di Gallo in seguito a un flipper in area con un compagno di squadra.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’azione si è poi conclusa con un tiro debole di Tomori che si è spento tra le braccia di Falcone. Zufferli, però, è stato irremovibile. Il penalty non è stato assegnato poiché Pulisic era in posizione di fuorigioco.

Marelli fa chiarezza

L’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli, ha fugato ogni dubbio. Intervenuto in tempo reale, ha detto: “In area di rigore il movimento di Gallo è molto sospetto e avrebbe potuto portare a un ofr perché il braccio è molto largo rispetto alla figura”.

Poi precisa: “Però dobbiamo considerare che sul colpo di testa verso l’area di rigore Pulisic è in fuorigioco e non è stato rimesso in gioco dalla doppia deviazione dei due difensori del Lecce. Pertanto è corretto assegnare il calcio di punizione per fuorigioco di Pulisic, che ha partecipato attivamente all’azione. Se non ci fosse stato fuorigioco, sarebbe stato molto discutibile il tocco di braccio di Gallo”.

L’ex arbitro ammonisce Zufferli

Proprio pochi minuti prima dell’azione contestata, Marelli aveva preso la parola in diretta per bacchettare Zufferli dopo un’entrata molto dura di Siebert su Rafa Leao.

“Piccola nota, perdonatemi la polemica. Ci sono partite che possono essere arbitrate senza fischiare mai come successo la settimana scorsa”: esordisce così l’ex arbitro, facendo il confronto con Inter-Napoli diretta da Doveri e particolarmente apprezzata dai vertici dell’Aia. “Ma in queste gare qualche fischio in più è necessario, perché altrimenti cercare di dare fluidità al gioco rischia di incattivire la partita”.

Il web s’infiamma: tifosi scatenati

La direzione di gara di Zufferli non è affatto piaciuta ai tifosi del Milan, che sui social hanno espresso tutto il loro disappunto. “Sta arbitrando a senso unico per il Lecce” scrive su X fog208. “A loro dà vantaggio anche per 10 secondi e se non si concretizza torna indietro, a noi o non fischia i falli o li fischi quando dovrebbe darci il vantaggio” rincara Mike.

“Zufferli mi deve spiegare perché su Pulisic Tiago Gabriel lo trattiene per la maglia e non fischia e fischia fallo a Gabbia con Stulic che si abbassa e cade… questo fa danni”. Chiosa così ‘M’: “Ogni volta che il Milan è in avanti o non fischia falli evidenti a nostro favore o ne fischia di inesistenti per il Lecce”.