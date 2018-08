Milan, Leonardo: "Dobbiamo acquistare sicurezza"

C'è tanta tristezza nelle parole di Leonardo nel post match della sfida con il Napoli: "Rimane l’amaro di una sconfitta arrivata dopo un primo tempo molto buono. Siamo riusciti a portarci sul 2-0, perdere così è difficile. Rimangono comunque tante cose positive, sfidavamo una squadra motivata da una vittoria esterna, per noi era la prima, ma credo comunque che restino dei fattori positivi", le sue parole a Sky Sport.

Il dirigente rossonero guarda avanti: "Arriviamo da due sesti posti, siamo una squadra che deve acquistare mentalità, sicurezza. Non bisogna sentirsi sorpresi di essere 2-0 in casa del Napoli. Vedo comunque una squadra disponibile, che è passata per cambiamenti strutturali importanti e tante cose che dobbiamo ancora sistemare".

SPORTAL.IT | 26-08-2018 08:20