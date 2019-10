Milan, Leonardo vigile su Paquetà

Nell'ultimo periodo, Paquetà, come tanti altri rossoneri, non ha inciso come avrebbe voluto. Con l'arrivo di Pioli, dovrebbe tornare al centro del progetto del Milan. Anche perchè non mancherebbero gli estimatori, pronti a soffiarlo al Diavolo.

Secondo Sky Sport, Leonardo, ex dirigente rossonero, ora al PSG, sarebbe decisamente vigile sul 22enne giovane talento brasiliano, anche perchè è stato proprio Leonardo a convincerlo a trasferirsi in Italia, al Milan.

Paquetà è sbarcato a Milano, nel gennaio del 2019. Il Milan, per vestirlo di rossonero, ha investito circa 35 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 15-10-2019 07:46