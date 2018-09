Milan, l'Europa League è la strada migliore per la Champions?

E’ da tempo l’ultima Europa che conosce, quella dei “poveri”, l’Europa League ma il Milan che domani debutta con i lussemburghesi del Dudelange, non può permettersi di snobbare la manifestazione. E non solo perchè darà a Gattuso l’opportunità di provare alcune seconde linee poco utilizzate finora – da Reina che ritirerà il gettone 166 nelle competizioni Uefa per club) a Caldara atteso all’esame della difesa a 4 tanto indigesta, da Bakayoko che deve dimostrare a Ringhio di aver capito i meccanismi e i nuovi movimenti cui non era abituato a Laxalt che scalpita per mettersi in mostra – ma anche perchè proprio questa coppa potrebbe essere il viatico per conquistare l’Europa dei grandi.

Dirlo ora è chiaramente prematuro, l’Europa League è lunga e stressante, ma l’idea c’è. Vincere questa per entrare dalla porta di servizio in Champions. E’ quella la casa naturale del Milan, lo sanno i tifosi, lo sa Gattuso, lo sa il presidente Scaroni che non a caso è stato particolarmente esplicito: “Col tempo ho scoperto che è più importante la Champions che vincere lo scudetto”. I soldi dei diritti tv dell’Uefa sono la benzina di cui ha bisogno anche una proprietà forte come quella di Elliott: che voglia tenerlo a lungo o che prima o poi voglia venderlo al miglior acquirente, il Milan deve tornare nel suo giardino preferito. La Champions. Entrando tra le prime 4 se possibile, ma altrimenti cercando di vincere l’Europa League. Il girone è abbordabile, il Betis è la più temibile, l’Olympiacos si può battere e i lussemburghesi non spaventano. Partire col piede giusto è fondamentale: questo Milan ha la rosa per affrontare tutte le competizioni senza scoppiare, dovrà essere bravo Gattuso a gestire l’organico e a fare le giuste alternanze ma guai a snobbare l’Europa. Può essere il piano-B per la Champions.

