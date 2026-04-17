Milan, Lewandowski risponde all’offerta del Barcellona: lo scenario

L'attaccante polacco prende tempo sul rinnovo con il Barcellona. Offerta blaugrana al ribasso, interesse di MLS, Arabia e Italia: ipotesi Milan ancora aperta

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcelona resta in bilico. Con il contratto in scadenza a fine stagione, il club catalano ha già avviato i contatti per un possibile prolungamento, proponendo un rinnovo annuale a cifre ben ridotte, in linea con le attuali esigenze economiche della società. Intanto, il Milan pensa al colpaccio in stile Giroud e Morata ed affretta i tempi della trattativa con il bomber polacco che in diretta televisiva svela il suo futuro.

Offerta del Barça e prime reazioni

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la prima proposta non avrebbe convinto pienamente l’attaccante polacco. Il club ha presentato l’offerta al suo agente, Pini Zahavi, ma al momento non si registra ancora un accordo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Lewandowski

Intervenuto al programma FanZone di Esport3, Lewandowski ha preferito non sbilanciarsi sul suo futuro, lasciando però intendere che una decisione non è ancora stata presa: “Abbiamo tempo, credo che il club sappia tutto. Ho bisogno di tempo per pensare; questo è chiaro da entrambe le parti. La cosa più importante è sapere cosa vogliamo fare in questa stagione. Non voglio parlare di offerte e del futuro. La Liga è ciò che conta. Poi ne riparleremo.”

Le possibili alternative

Nel caso in cui non si arrivi a un’intesa con il Barça, Lewandowski potrebbe scegliere una nuova destinazione. Le piste più calde portano alla MLS e alla Saudi Pro League, già interessata in passato al giocatore. Non mancano inoltre attenzioni da parte di club italiani, tra cui Juventus e Milan con i rossoneri però in netto vantaggio.

Nel corso dell’intervista il bomber polacco ha aggiunto: “Abbiamo ancora del tempo. Il club sa cosa penso e ho avuto tempo per riflettere. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Le partite rimanenti e i gol sono più importanti. Non importa se ogni giorno esce qualcosa di nuovo sulla stampa”

Delusione Champions e focus sulla Liga

L’eliminazione del Barcellona dalla Champions League, per mano dell’Atlético Madrid, ha lasciato amarezza nello spogliatoio blaugrana e nello stesso Lewandowski: “Fa sempre male essere eliminati dalla Champions League. Volevamo vincere fino alla fine e giocare in semifinale, ma questo è il calcio. Dobbiamo concentrarci sulla Liga. Vogliamo vincerla. Ora abbiamo pochi giorni e abbiamo solo la Liga in mente”.

Clicca qui per le ultime news sul Milan