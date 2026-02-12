Milan, c’è anche Lewandowski: il ruolo della moglie e gli ostacoli. Jimenez via, quanto incassano i rossoneri

Non solo Vlahovic e Kean: Tare e Allegri pensano sempre a un colpo in stile Modric. Il bomber polacco ha il contratto in scadenza a giugno col Barcellona

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Nella lista della spesa di Tare, che si concentra soprattutto sull’acquisto di un super bomber, non campeggiano solo i nomi di Vlahovic e Kean, ma anche quello affascinante di Robert Lewandowski. Visto come sta andando con Modric, il club di via Aldo Rossi tenta il clamoros bis col 37enne attaccante polacco che si libererà a giugno dal Barcellona. Intanto dall’Inghilterra arriva l’ufficialità del riscatto di Jimenez da parte del Bounemouth.

Milan, non si molla Lewandowski: gli ostacoli

Già nei mesi scorsi il centravanti del Barcellona – 13 gol in 28 presenze tra tutte le competizioni – era stato accostato al Milan. Ciò a testimonianza del fatto dell’ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco è molto gradito nel capoluogo lombardo. Per caratteristiche è proprio il tipo di calciatore che servirebbe ad Allegri e che non si è riusciti a prendere né la scorsa estate né a gennaio, quando è sfumato in extremis Mateta per i problemi al ginocchio del francese rilevati nel corso delle visite mediche sostenute a Londra.

Lewandowski, come Modric, potrebbe rivelarsi un autentico colpaccio, per giunta a costo zero grazie a quel contratto in scadenza a giugno. Ma l’affare presenta degli ostacoli di non poco conto. A partire dalla concorrenza, nutritissima. Come riferisce il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, sul classe 1998 di Varsavia ci sono anche i Chicago Fire, l’Atletico Madrid, che vuole tentare lo sgambetto ai blaugrana, il Fenerbahce e la solita Arabia Saudita, come sempre a caccia di stelle da importare per aumentare l’appeal di un campionato scosso dal caso Ronaldo.

Il ruolo della moglie del bomber polacco

In merito alla sua futura scelta, che molto probabilmente sarà anche l’ultima di una carriera straordinaria ma ormai prossima ai titoli di coda, ricoprirà un ruolo decisivo la moglie dell’attaccante, Anna Lewandowska. La coppia, sposata dal 2013, ha due figlie: Klara, di 8 anni, e Laura, di 6. Ebbene, nella scorse settimane la compagna di Robert è già stata pizzicata negli Stati Uniti allo scopo di capire come avrebbe potuto trovarsi la famiglia in caso di un eventuale trasferimento a Chicago.

Chissà se sono previste anche sortite ai piedi della Madonnina, ad ogni modo – proprio come successo nel caso di Modric – la priorità di Lewandowski non sarà strappare un contratto d’oro, ma assicurare stabilità e serenità alla sua famiglia. Dunque, si lascerà guidare dal cuore e non dal portafogli. In tal senso, una minaccia potrebbe essere costituita proprio dal Barcellona. I ‘Lewa’ si trovano benissimo in Spagna, ma al momento il club catalano nicchia.

Jimenez ceduto: quanto incassano i rossoneri

Dall’Inghilterra arriva un regalo che va a rimpolpare le casse del Milan. Le prestazioni di Alex Jimenez, terzino spagnolo scaricato in estate da Allegri, ha convinto il Bournemouth: diventato titolare nelle Cherries a suon di prestazioni positive, è infatti scattato l’obbligo del riscatto per un valore di 19 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

In realtà, però, il Diavolo dovrà accontentarsi della metà della somma, dal momento che – come da accordi – l’altro 50% spetta al Real Madrid. Affare o rimpianto? Lo dirà il tempo, ma in Inghilterra in molti già ipotizzano un Huijsen bis: il Bournemouth, che se lo è assicurato fino al 2031, potrebbe rivenderlo tra pochi mesi al doppio della cifra.