Milan, la lezione di Elkann a Cardinale: come si fa una rivoluzione silenziosa, la voce su Comolli che agita i tifosi

Il numero uno di Exor ha cambiato la Juve in un giorno, mentre i rossoneri non hanno ancora una struttura a quasi tre settimane dal repulisti di Cardinale

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In un solo giorno John Elkann ha stravolto la Juventus. Dal 25 maggio, invece, il Milan è stato completamente azzerato da Gerry Cardinale e, a oggi, non è ancora chiaro a quali dirigenti sarà affidato il piano di rilancio dei rossoneri. Giusta o sbagliata che sia la rivoluzione della Signora, sarà come sempre il campo a giudicarla, il numero uno di Exor ha dato una lezione all’imprenditore americano di RedBird.

Juventus vs Milan: la lezione di Elkann a Cardinale

Entrambe le squadre hanno vissuto un finale di stagione da incubo, segnato dalla mancata qualificazione in Champions League. Se Cardinale ha fatto piazza pulita, mandando via Furlani, Moncada, Tare e Allegri, la Juventus sembrava inizialmente orientata alla continuità. Nonostante le tensioni interne tra Comolli e Spalletti, Elkann aveva infatti manifestato l’intenzione di pianificare il rilancio senza ulteriori scossoni.

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Tuttavia, nella giornata di ieri è arrivato il colpo di scena che ha portato alle dimissioni del manager francese e alla nomina di Carnevali come nuovo amministratore delegato. La differenza sostanziale è che il Milan è da 18 giorni senza una struttura definita: non è ancora chiaro chi guiderà la squadra né chi si occuperà delle operazioni di mercato, mentre la Juventus non è rimasta nemmeno un giorno senza una dirigenza operativa.

Piano Milan, 18 giorni di silenzio: cosa sta facendo Cardinale?

Diciotto giorni di silenzio che alimentano il malcontento dei tifosi del Milan, sempre più in rotta con la proprietà. A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il presidente che ha reso il Diavolo uno dei club più vincenti al mondo, non c’è alcuna certezza sul futuro.

Ibrahimovic, braccio destro di Cardinale, è volato negli Stati Uniti per reinventarsi come commentatore dei Mondiali: tra un post social e l’altro, non arriva però alcuna parola sul Milan.

Il casting infinito per la panchina: da Glasner ad Amorim

Intanto, tra un mese esatto scatterà il raduno: ma agli ordini di chi? Cardinale prosegue il casting per la panchina, dialogando solo con profili stranieri: Glasner, Jaissle e ora anche Amorim. Un’altra scommessa dopo l’esperienza fallimentare del tandem portoghese Fonseca-Conceicao.

Resta inoltre aperto il nodo della direzione tecnica. Rangnick è il profilo preferito, ma il ct dell’Austria ha posto condizioni molto rigide per accettare il progetto rossonero e, al momento, la fumata bianca appare ancora lontana.

Milan, tifosi in allarme: la voce social su Comolli

La parentesi di Comolli alla Juventus si è chiusa dopo una sola stagione. All’ex Tolosa è stata riconosciuta una buonuscita da 850.000 euro lordi, con il club bianconero che ha rinunciato alla restituzione del bonus alla firma concesso al momento dell’ingaggio. Sui social circola intanto un’indiscrezione che non lascia tranquilli i tifosi del Milan: e se Cardinale stesse pensando proprio a Comolli?

“Non mi sorprenderebbe, il Milan per un progetto ambizioso come quello che ha in mente Rangnick non se lo può permettere”, scrive Shelby su X. “Tre settimane per ridare un organigramma al Milan e la sensazione che possano finire per prendere Comolli”, teme Ale. La preoccupazione cresce e la piazza ribolle: a 18 giorni dal repulisti, RedBird è chiamata a fornire risposte concrete ai tifosi. Subito.