I rossoneri vogliono vederci chiaro prima di rassegnarsi a dover dare l’addio al talento dell’U19 azzurra che ha già conquistato Amorim: si muove Cardinale

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Il Milan non si rassegna a perdere Mattia Liberali e si prepara a un ultimo disperato tentativo per provare a riportarlo a Milanello. Il destino è però nelle mani del talentuoso centrocampista classe 2007, che sarebbe ai dettagli per passare al Como, ma è pronto ad ascoltare le argomentazioni del Diavolo a un anno dal passaggio al Catanzaro.

Liberali e il Como ai dettagli

Mattia Liberali al Como è, di fatto, una trattativa già chiusa. Il talentuoso centrocampista offensivo scuola Milan, subito protagonista con l’Italia U19 all’Europeo di categoria, è a un passo dal diventare l’ennesima perla da affidare alle cure di Cesc Fabregas. I lariani sarebbero, infatti, ormai convinti a pagare al Catanzaro la clausola da 6 milioni di euro e beffare così la folta concorrenza, che, tra le altre, vede in corsa anche la Juventus del nuovo ds, Giovanni Carnevali.

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Amorim stregato da Liberali, il Milan non molla

Tutto deciso, dunque? Non proprio, visto che il neo tecnico del Diavolo Ruben Amorim sarebbe rimasto stregato da Liberali e avrebbe chiesto alla proprietà di compiere un ultimo tentativo pur di non “regalarlo” alla concorrenza. L’ottima stagione in Calabria, infatti, ha fatto impennare il valore di mercato del giocatore. I 6 milioni di clausola rappresentano così un affare per chiunque. E lo sarebbero a maggior ragione per i rossoneri, che vantano il 50% sulla rivendita del centrocampista e, quindi, dopo la separazione a zero giusto un’estate fa, potrebbero riportarlo a casa con appena 3 milioni di euro.

Scende in campo Cardinale

Da qui, la voglia del Milan di accelerare e di vederci chiaro, con l’ingresso in campo in prima persona di Gerry Cardinale. Il numero uno rossonero avrebbe, infatti, fissato per oggi una video call con Liberali e il suo entourage. Appuntamento a cui, come riportato da SportMediaset, potrebbe prendere parte anche Zlatan Ibrahimovic e, perché no, anche Amorim. L’obiettivo è, ovviamente, quello di provare a convincere il ragazzo, che il 15 dicembre 2024 in una delle ultime di Paulo Fonseca sulla panchina del Diavolo, fece il proprio debutto in prima squadra, a tornare.

Futuro nella mani di Liberali

D’altronde, l’esordio con gol e assist contro la Serbia all’Europeo U19 non può non aver fatto crescere il novero delle contendenti. La sensazione è che, a questo punto, sarà Liberali a decidere il proprio destino. Fu così esattamente un anno fa, quando scelse la Serie B e il Catanzaro pur di trovare continuità. Una scelta lungimirante. Oggi, posto davanti all’ennesimo bivio della sua giovane carriera, l’azzurro è chiamato ancora una volta a non sbagliare. Amorim o Fabregas? Milan o Como? Il destino è tutto nelle mani (e nei piedi) di Mattia Liberali.