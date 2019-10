Milan, Liverani promette battaglia

In vista della gara contro il Milan, Fabio Liverani ha parlato di Babacar: "Ha lavorato parecchio in queste due settimane, così come Farias: i due alzano il tasso qualitativo della nostra rosa. Oggi la loro condizione è sicuramente migliore".

"I rossoneri hanno caratteristiche per poter scendere in campo con il 4-3-3, hanno cambiato allenatore. Pioli ha lavorato con l'intero gruppo solo da giovedì, come me. Toccherà a noi far soffrire il Milan, non andremo lì per rintanarci nella propria metà campo. Vogliamo e dobbiamo attaccare, solo così potremo fare punti. La nostra filosofia prevede di difenderci attaccando".

"Bisogna avere il fuoco dentro, altrimenti c'è il rischio di fare l'ascensore. Voglio che i miei calciatori abbiano la presunzione di non essere di passaggio in serie A" ha concluso Liverani.

SPORTAL.IT | 19-10-2019 15:48