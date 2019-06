Milan, Llorente ha parlato del suo futuro

Fernando Llorente potrebbe tornare in Italia.

Nei giorni scorsi, l'attaccante del Tottenham è stato accostato al Milan, alla caccia di un centravanti da accostare a Piatek e che possa fare da chioccia a Cutrone. Lo spagnolo ex Juventus, dopo la finale di Champions League persa contro il Liverpool, si è espresso così: "Il contratto sta per terminare e non ho idea di cosa farò in futuro, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni".

Sulle tracce dell'attaccante c'è anche l'Athetic Club di Bilbao.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 16:26