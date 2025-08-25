Milan: lo sfogo di Boniface per la trattativa saltata, retroscena in chat

Dopo il mancato trasferimento al Milan, il bomber si è sfogato con una storia su Instagram per poi chiarire in chat con Fabrizio Romano: il retroscena

Nonostante la presentazione faraonica per l’arrivo di Luka Modric e la vittoria in Coppa Italia contro il Bari, la fine di agosto si sta rivelando un fallimento per il Milan. I rossoneri hanno perso a San Siro contro la Cremonese con una prestazione decisamente sottotono. E, come se non bastasse, è saltato anche l’arrivo di Victor Boniface: l’attaccante era già in Italia, ma non ha superato le visite mediche ed è stato rispedito in Germania, con sorpresa del Bayer Leverkusen e del giocatore stesso che si è sfogato sui social.

Boniface, lo sfogo su Instagram e la chat con Fabrizio Romano pubblicata

Dopo il mancato trasferimento al Milan, Boniface ha deciso di sfogarsi con una storia sul suo profilo ufficiale Instagram: “Ovunque dicono che Boniface non è serio. Sono in un club come il Leverkusen e un club come il Milan mi vuole. Eppure non faccio sul serio”. Un messaggio rivolto a tutti gli hater che si sono scagliati contro di lui perle presunte condizioni fisiche del giocatore. “Quindi, se facessi sul serio, giocherei per un club su Giove. Pagliacci ovunque. Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare così”. Tra l’altro, l’attaccante ha deciso di sfogarsi usando il pidgin english, una sorta di unione tipica dei Paesi africani dove la lingua colonizzatrice, in questo caso l’inglese, si mescola con quella locale degli indigeni.

La storia poi è stata cancellata, come un altro post che ha fatto l’attaccante nella scorsa notte. Su X Boniface ha pubblicato anche lo screen di una chat con Fabrizio Romano. Il noto giornalista aveva riportato lo sfogo del nigeriano come se fosse contro il Milan e le visite mediche non superate. Boniface ha dunque postato una chat con Romano dove ha specificato come non fosse così: “Non fare questo grande errore, riguarda alcuni media nigeriani e non ha nulla a che fare con il mio trasferimento. Non ha nulla a che vedere con Bayer Leverkusen e Milan”.

Il disastro dell’operazione Boniface

L’operazione Boniface si è rivelata un totale fallimento per il Milan. I rossoneri hanno trattato per settimane Hojlund senza riuscire a strappare il via libera, per poi passare al nigeriano che non ha superato le visite mediche. E ora il Napoli, tornato sul mercato attaccanti dopo l’infortunio di Lukaku, ha trovato la strada spianata per l’attaccante danese ex Atalanta.

Ora arriva una settimana importantissima per la dirigenza del Milan che deve riscattarsi dopo questa figuraccia. Un attaccante bisogna farlo arrivare per forza. Sicuramente non sarà Boniface, nonostante qualcuno avesse ipotizzato solamente uno stand by temporaneo dell’operazione. Ma il ds del Leverkusen Rolfes ha tolto ogni dubbio: “Se Boniface rientrerà allora l’affare sarà saltato. Non è un segreto”, ha affermato alla Bild. “Non credo che la trattativa si possa riaprire”.

Milan: dopo Boniface, ecco Harder

Il nome più caldo in casa Milan per l’attaccante è quello di Conrad Harder, sul quale i rossoneri, arrivati a questo punto del mercato, stanno puntando fortissimo. Il club ha trovato un’intesa con lo Sporting Lisbona per l’arrivo del classe 2005: ai portoghesi 24 milioni di euro più 3 di bonus, riuscendo a superare l’offerta di 22 milioni del Rennes. Salvo clamorosi ribaltoni, mancherebbero solo gli ultimi dettagli del contratto del giocatore per chiudere l’operazione e vedere il nuovo attaccante sulla sponda rossonera di Milano.