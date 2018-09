Leandro Paredes è uno degli obiettivi del Milan per il mercato di gennaio.

Il centrocampista ex Roma tornerebbe volentieri in Serie A, ma strapparlo allo Zenit San Pietroburgo non sarà facile per la dirigenza rossonera: la società russa pretende infatti almeno 35 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, che in passato era stato accostato anche a Inter e Juventus.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 11:40