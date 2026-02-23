Milan, Loftus-Cheek più grave del previsto, è stato operato: stagione finita?

Sottoposto ad intervento chirurgico il centrocampista rossonero rimarrà ai box almeno un mese: salterà anche il derby con l'Inter di Chivu

Cross di rabona di Saelemaekers, palla nel cuore dell’area di rigore del Parma e scontro violentissimo tra Corvi e Loftus-Cheek. Questa, in sintesi, la ricostruzione dell’episodio che ha messo ko l’ex centrocampista del Chelsea, uscito in barella e immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti. Il primo report medico ufficiale del Milan non è dei più confortanti, con il calciatore costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico e tempi di recupero che rischiano di allungarsi ulteriormente.

Allarme Milan, l’infortunio di Loftus-Cheek è più serio del previsto: il report medico ufficiale

Dopo il durissimo scontro avvenuto al 10′ del primo tempo di Milan-Parma, ad avere la peggio è stato proprio Rubén Loftus-Cheek, duttile centrocampista rossonero che ha ritrovato continuità e minuti nell’arco di questa stagione. L’inglese è crollato a terra stordito, richiamando subito l’attenzione di compagni, avversari e staff medico. Da lì, la prima diagnosi: contusione alla testa e alla mandibola, più un forte trauma con rottura dei denti superiori.

Trasportato in ospedale per tutti gli esami strumentali del caso, Loftus-Cheek si è sempre dimostrato cosciente, pur essendo molto dolorante per il colpo subito. Gli accertamenti, però, hanno chiarito l’entità dell’infortunio e i possibili tempi di recupero: “A seguito degli esami strumentali effettuati, Rubén Loftus-Cheek non ha riportato un trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il colpo ha però causato la frattura dei denti superiori e dell’osso alveolare mascellare. Verrà sottoposto a intervento chirurgico”, si legge nella nota ufficiale del Milan.

Operazione andata in scena nella mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio, per ricostruire immediatamente i denti interessati e sanare la frattura dell’osso alveolare mascellare. Un’operazione che costringerà Loftus-Cheek a rimanere ai box almeno fino alla prossima sosta dedicata alle nazionali, ma non è da escludere che possa essere a rischio l’intero rush finale di stagione.

Rigore su Loftus-Cheek? La moviola si interroga sul contatto con Corvi

Ancora polemiche a San Siro, stavolta per lo scontro tra Corvi e Loftus-Cheek nell’area di rigore del Parma, con palla regolarmente in gioco. Sul traversone di Saelemaekers, interviene prima la retroguardia ducale, che libera i propri 16 metri, mentre alle spalle dell’ultimo difensore di Cuesta esce fuori tempo il portiere crociato, scontrandosi in maniera durissima con il centrocampista di Allegri (ieri squalificato) che correva nella direzione opposta.

Sin dal triplice fischio, la moviola si interroga sulla possibilità di assegnare un penalty al Milan, per l’imprudenza di Corvi nell’area di rigore del Parma. La palla, però, non era a disposizione dei due giocatori, già nettamente anticipati da un altro contendente. Di fatto, si risolve in un semplice scontro di gioco, non essendoci stato un anticipo di Loftus-Cheek e un conseguente intervento in ritardo di Corvi. Complice il colpo di testa del compagno di squadra, l’estremo difensore emiliano non arreca un vero e proprio danno (tecnico) al diretto avversario e viene così scagionato dal regolamento.

Quante partite rischia di saltare Loftus-Cheek: il calendario del Milan

Abbandonati i sogni di gloria, con la sconfitta di ieri che consegna virtualmente lo scudetto all’Inter di Chivu, il Milan di Massimiliano Allegri ha la necessità di concentrarsi sulla corsa Champions e sul consolidamento del secondo posto. Otto punti di vantaggio sulla quinta casella, occupata attualmente dalla Juventus di Luciano Spalletti, a dodici giornate dalla fine del campionato.

Dovrà farlo senza l’infortunato Loftus-Cheek, fermo almeno fino ad aprile e quindi out anche nel derby con l’Inter del prossimo 8 marzo. Prima ci sarà la trasferta di Cremona, mentre nelle settimane successive i rossoneri chiuderanno il loro ciclo di partite con Lazio e Torino. Difficile ipotizzare un rientro per il big match del “Maradona” con il Napoli, nel weekend di Pasqua, con Allegri chiamato a fare di necessità virtù.