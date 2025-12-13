Milan, Loftus Cheek è stufo e vuole andar via: piace a due club di serie A

Doveva rinascere con Allegri ma oggi valuta l'addio con l'obiettivo di farsi convocare per i Mondiali. Il futuro è incerto, tra la A e la Premier

Gennaio è alle porte e come di consueto ci sono calciatori e di conseguenza procuratori che iniziano a bussare con decisione alle porte dei club. In casa Milan il nodo da sciogliere è quello relativo a Ruben Loftus-Cheek, che inizialmente sarebbe dovuto essere il nuovo Boateng di Massimiliano Allegri ma che è presto diventato riserva senza peraltro un ruolo definito. L’inglese è nel mirino di due squadre italiane, pronte a sfruttare il momento delicato che il giocatore sta vivendo in rossonero.

Il rendimento nel Milan e il desiderio Mondiale

I calciatori, specialmente quelli di un certo livello, hanno tutto o quasi. L’elemento che manca di più, e che in un certo senso li accomuna a noi comuni mortali, è il tempo. Chi inizia a sentire il peso della clessidra che scorre è Ruben Loftus-Cheek. L’obiettivo del centrocampista del Milan è quello di essere convocato da Thomas Tuchel ai Mondiali del prossimo giugno. Finora il suo bilancio in rossonero è discreto ma non basta: 15 presenze, 715 minuti giocati complessivamente e un gol.

Allegri lo utilizza ovunque ma non da titolare. Seconda punta, trequartista, mezz’ala e addirittura anche terzino a tutta fascia nel tentativo di sfruttarne le evidenti doti atletiche. Ma questa duttilità non è un’arma sufficiente per rientrare tra i 26 convocati della Nazionale inglese, considerando anche il florido momento che stanno vivendo calcisticamente i Tre Leoni.

La pista Napoli che intriga l’inglese

Chi è alla ricerca di un centrocampista è il Napoli, falcidiato da numerosi infortuni all’interno del reparto mediano. Per arrivare a Ruben Loftus-Cheek, si dice che i partenopei siano anche disposti a sacrificare Lorenzo Lucca per il quale sono stati investiti molti soldi in estate. Vero che l’ex attaccante dell’Udinese ha avuto notevoli problemi di ambientamento alle pendici del Vesuvio, ma si tratta comunque di un giocatore promettente e relativamente giovane. Dunque, è una possibilità difficile ma sulla quale poter lavorare laddove dovessero effettivamente collimare le necessità dei due club.

Anche Sarri rivuole il centrocampista

Ma in Italia non c’è solamente Antonio Conte tra gli estimatori di Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese piace molto anche a Maurizio Sarri che lo ha avuto alle proprie dipendenze durante la fortunata esperienza al Chelsea, culminata col trionfo in Europa League. Che i biancocelesti abbiano urgenza di un rinforzo in mediana è un fatto. Il tecnico delle Aquile è stato costretto a reintegrare Basic per tamponare l’emergenza ma non ha alternative. Certo, andrebbe trovato un accordo sulla valutazione e non è semplice.

Le sirene provenienti da oltremanica

Infine, per il 29enne londinese potrebbe anche configurarsi l’opportunità di un ritorno in patria. Gli estimatori non mancano e da queste parti neanche i soldi per accontentare il Milan eventualmente. Il ragionamento di avvicinarsi per riconquistare la Nazionale però non regge: nella terra della Regina non si fanno questi problemi. Tutto è nelle mani di Loftus-Cheek, che Allegri terrebbe volentieri ancora con sé. Anche perché sopperire alle lacune offensive della rosa è complicato nonostante l’apertura del mercato. Con il Sassuolo, l’inglese rappresenta una delle poche soluzioni visti gli infortuni.