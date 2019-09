Durante la sessione estiva di mercato, per puntellare il reparto difensivo, diversi giocatori sono stati accostati al Milan: da Demiral a Bailly passando per Rugani e Lovren.

Il difensore del Liverpool, come riportato da Sportmediaset, ha svelato un retroscena proprio sui rossoneri: "Il Milan mi ha cercato ma la Roma è stata più insistente, i negoziati non sono però andati a buon fine. Non volevo essere ceduto in prestito".



SPORTAL.IT | 04-09-2019 12:38