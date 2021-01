Milan, Luca Marchetti parla della situazione Mario Mandzukic

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione relativa al Milan e a Mario Mandzukic, dato molto vicino ai rossoneri:

“Il Milan sull’attaccante deve valutare anche le condizioni di Ibrahimovic. Ora è tornato, il Milan aveva sondato il terreno su Pavoletti, Scamacca e adesso anche Mandzukic. È un giocatore che se dovesse essere raccolta questa possibilità tecnica e temperamentale individuata da Maldini e Massara come era già successo l’anno scorso a gennaio, potrebbe essere un’opzione concreta. Credo che Mandzukic la voglia di potersi confrontare nuovamente una squadra importante ce l’ha sicuramente. Intanto per ora non è neanche una questione economica, perché credo che non si sia arrivati nemmeno a parlare di situazione economica con Mandzukic”.

