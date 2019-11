Milan, Lucas Paquetà durissimo con Giampaolo

Lucas Paquetà attacca l’ex tecnico del Milan Marco Giampaolo dopo il ritorno alla vittoria dei rossoneri contro la Spal. Sotto la gestione del tecnico abruzzese, il centrocampista brasiliano aveva avuto vita difficile, partendo più volte dalla panchina: con Stefano Pioli finora tre partite da titolare.

“Ho cercato di continuare sempre a lavorare per essere sempre nelle condizioni di scendere in campo. Penso che con Pioli la squadra sia più a suo agio, prima qualcuno non era nella posizione giusta, qualcun altro in una posizione che non gradiva e questo mancava”, sono le chiare parole della mezz’ala verdeoro a Sky.

Paquetà poi puntualizza: “Se un giocatore viene utilizzato nella posizione che preferisce, rende di più. Adesso questo sta succedendo, dobbiamo migliorare”.

Secondo il giocatore, la semplicità è la chiave per gestire al meglio la squadra: “Pioli è molto diretto nel chiederci determinate cose e questo ci aiuta, quando ricevi troppe informazioni resti un po’ confuso ma con lui è tutto chiaro e gli piace essere chiaro. Fa in modo che i giocatori possano giocare nella posizione che preferiscono. Questo fa sì che tutti possano dare il massimo e aiutare il Milan”.

Dopo la partita con la Spal si è espresso uno anche dei giocatori più criticati, Suso, che su Instagram si è rivolto così ai tifosi: “Un goal non cambia la storia. Non cancella un momento negativo. Né i fischi, meritati. O le critiche, giuste. Un goal ci fa respirare, e ci fa capire che la strada è quella giusta, ma è lunga. Gioco nel Milan e tifo Milan”.

“Non importa chi gioca o chi fa goal. Conta tornare in alto. Provarci. Tocca a noi, tutti, adesso decidere il nostro futuro. Ci sono due partite prima della sosta. Crediamoci. Perché tutto ancora è possibile. Sempre, sempre, forza Milan”.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 20:35