Milan, l’uomo dei record è già a casa tua

Il Milan ha l’oro in casa. Suso non solo è il calciatore che ha confezionato più assist in Italia, ma è quello che detiene questo record in tutta Europa. Otto passaggi vincenti che rappresentano il vero tesoro nascosto del club rossonero: una miniera di colpi di classe che probabilmente dovrebbe essere valorizzata al meglio. E allora la domanda sorge spontanea: e se il tecnico Gattuso non stesse puntando abbastanza sul fantasista spagnolo?

Troppi cambi di modulo

Gennaro Gattuso è alle prese con tanti esperimenti tattici: dal 4-3-3 di inizio campionato, con Higuain centrale e Suso e Calhanoglu ai lati, l’allenatore ha lentamente virato su un 4-4-2 con l’inserimento di Cutrone al fianco del Pipita e Suso e Calhanoglu ai lati. Eppure anche questo modulo non sta più convincendo il tecnico Gattuso che nella prossima partita sembrerebbe orientato (anche per le numerose assenze tra squalifiche e infortuni) a schierare un 3-5-2 con Suso addirittura utilizzato come esterno di centrocampo.

Ipotesi avanzare Suso

E se la soluzione fosse un’altra? Gattuso non ha mai fatto mistero di ispirarsi a Carlo Ancelotti. E proprio il suo maestro, con il Napoli, ha risolto tanti problemi realizzativi proprio adottando il 4-4-2. Eppure uno dei perni inamovibili dell’attacco degli azzurri è Lorenzo Insigne, che in un’ipotetica traslazione in rossonero potrebbe essere il calciatore che più ricorda Suso. Il tecnico Gattuso, probabilmente, trarrebbe il massimo del vantaggio se tornasse al 4-4-2 ma affidando le chiavi dell’attacco non a Higuain e Cutrone ma a un fantasista come Suso accompagnato soltanto da uno dei due bomber rossoneri. In modo da trarre il massimo beneficio dalle giocate di Suso, dandogli la possibilità di esprimersi al meglio e al contempo di liberarlo da mansioni più difensive.

