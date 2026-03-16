Milan, ma chi hai comprato? Da Estupinan a Jashari 180 milioni spesi male, come potevi vincere? Si salvano solo Modric e Rabiot

Non ci fossero i vecchietti per il Milan sarebbe un disastro. Il 40enne e l’ormai 31enne Rabiot sono le sole note liete di un mercato tutto da dimenticare per il Diavolo e se n’è avuta una dimostrazione anche ieri con la Lazio all’Olimpico. L’assenza del francese (con lui in campo media punti di 2,5 a partita, senza sotto l’1,5) ha destabilizzato il centrocampo rossonero. Quando manca Rabiot il Milan perde sempre ma il discorso è molto più ampio e comprende una serie di acquisti sbagliati.
Parla l’agente di Allegri
Intervenuto a Radio anch’io sport Giovanni Branchini, l’agente di Allegri, ha chiarito: “Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all’Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l’obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza”.
Il realismo del tecnico
Lo stesso Allegri, che da inizio stagione recita sempre lo stesso mantra (“l’obiettivo è il quarto posto”) era stato chiaro ieri sera dopo il ko con la Lazio: “Parlavano in tanti di scudetto, ma bisogna essere realisti e pensare all’obiettivo della Champions, altrimenti rischiamo di distruggere ciò che abbiamo costruito in 6 mesi”.
Tutti gli acquisti sbagliati
Un realismo che nasce anche dalla campagna acquisti deludente: i due giocatori più pagati sono stati Nkunku (37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, un’enormità) e Jashari (36 milioni). L’attaccante ex Chelsea gioca poco e non sempre bene (23 presenze per lo più da subentrato, solo 992′ in campo in campionato), il play ancor meno e ancor peggio (9 presenze per 459′ in A). Elegante nei movimenti ma poco più Jashari. Poco fisico, poco incline al gol. A oggi il suo contributo non è stato superiore a quello che ebbe l’anonimo Adli.
E che dire di Ricci? Il Milan l’ha pagato 23 milioni dal Torino ma il centrocampista non ha mai brillato nei 1032′ in cui è stato utilizzato. In difesa le cose non vanno meglio: sbolognato frettolosamente Kalulu alla Juve è stato comprato per 20 milioni De Winter, che non è un fulmine di guerra, e per 17 Estupinan, eroe nel derby e disastroso ieri con la Lazio.
Aggiungiamoci Fullkrug preso in prestito gratutito con riscatto sui 9 milioni ma mai incisivo, i 10 milioni per Athekame e i 7 per Odogu (e benedicendo i 7 per Rabiot mentre Modric è arrivato a parametro zero) si superano i 180 milioni spesi (male) sul mercato. Considerando che dopo un ottimo avvio Pulisic si è spento e che Leao continua ad essere alterno è un mezzo miracolo. Eppure il Milan è lì, alle spalle dell’Inter e davanti ai campioni d’Italia del Napoli.