Milan, ma Jashari dove lo metti? Senza coppe centrocampo affollato, Allegri obbligato al turnover

Il talento svizzero si aggiunge ad un reparto già ricco di mediani e interni, per il tecnico non sarà facile concedere minuti sufficienti ad accontentare tutti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il lieto fine della telenovela Jashari permette al Milan di alzare la qualità del suo centrocampo… anche troppo: l’arrivo dello svizzero, dopo quelli di Luka Modric Samuele Ricci, rende affollata la mediana rossonera in una stagione in cui mancherà l’impegno nelle coppe europee. Toccherà a Massimiliano Allegri trovare la quadra.

Jashari, Modric e Ricci affollano il centrocampo

L’ingente investimento del Milan su Ardon Jashari – acquistato dal Bruges per 34 milioni di euro più bonus – e le qualità del talento svizzero fanno pensare che questi sarà un elemento centrale del nuovo centrocampo di Massimiliano Allegri. Prima di Jashari, però, il Milan aveva acquistato già Luka Modric e Samuele Ricci: a oggi, dunque, la mediana rossonera è quantomai affollata, soprattutto per una squadra che non disputerà le coppe europee.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allegri obbligato al turnover

Ai tre nuovi arrivi, infatti, vanno aggiunti almeno due giocatori che ambiscono a un posto da titolare: Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Ipotizzando che Allegri, almeno in avvio, insista sul centrocampo a 3 (e il 3-5-2) visto nelle amichevoli in Asia e Australia, i conti sono presto fatti: a meno che Allegri non adotti un turnover costante, due di questi elementi rischiano di vivere una stagione da riserve. Ma chi di loro rischia maggiormente?

Modric intoccabile, Jashari quasi

L’unico certo di un posto da titolare, di fatto, è Modric: è vero che il croato è prossimo ai 40 anni, ma per classe, carisma e leadership è impossibile pensare che Allegri non lo veda al centro del suo Milan. In una ideale gerarchia, Jashari segue il croato. Difficile che lo svizzero finisca in panchina dopo l’investimento fatto dal Milan, inoltre l’ormai ex Bruges ha caratteristiche tecniche uniche: è l’unico mancino e abbina freschezza atletica e aggressività a grande qualità e inventiva. Difficile, invece, individuare il terzo titolare: Fofana, con la sua fisicità e la capacità di dare equilibrio, è sulla carta l’elemento perfetto da aggiungere a Modic e Jashari, ma Allegri potrebbe essere tentato anche dal puntare sulle capacità di regia di Ricci o da quelle di inserimento di Loftus-Cheek, in teoria il centrocampista con più gol nei piedi in questo Milan.

Allegri e una soluzione dal passato

È possibile, però, che Allegri abbia pensato anche ad un’altra soluzione, ispirata al suo primo Milan, quello scudettato nel 2011: quella squadra giocava col 4-3-1-2, modulo che permetterebbe al tecnico di schierare 4 dei suoi 5 centrocampisti, avanzando Loftus-Cheek in posizione più avanzata, alle spalle delle punte, proprio come all’epoca giocava Kevin Prince Boateng. Per il momento, però, Allegri è stato chiaro: il Milan deve ritrovare solidità in difesa. Tradotto: i rossoneri ripartiranno dal 3-5-2, due dei centrocampisti si accomoderanno in panchina.